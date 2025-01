Παρασκηνιακές στιγμές από την ορκωμοσία του, με πρωταγωνίστρια τη σύζυγό του, Μελάνια, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, στη δεύτερη ομιλία του.

«Έχω μια απίστευτη Πρώτη Κυρία. Δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, γιατί θα με μαλώσει, αλλά τα πόδια της την πονάνε πάρα πολύ… ξέρετε, αυτά τα τακούνια», είπε, αστειευόμενος ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάζοντας τη σύζυγό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι πίστευαν ότι θα αποχωρήσουν μετά την πρώτη ομιλία του, αλλά στη συνέχεια του ζήτησαν να μιλήσει ξανά, σε άλλο χώρο του Καπιτωλίου. «Μου είπε “σε αγαπάω πολύ, αλλά με πεθαίνουν τα πόδια μου”», περιέγραψε ο Τραμπ και στη συνέχεια είπε ότι τη ρώτησε αν θα τα καταφέρει να περπατήσει μέχρι εκεί και εκείνη του απάντησε καταφατικά.

Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί και περιέγραψε ότι όταν βγήκαν έξω, εκεί όπου ήταν το ελικόπτερο, «ο αέρας φυσούσε σαν τρελός… με το καπέλο που φορούσε, σχεδόν τη σήκωσε από το έδαφος».

«Σε ευχαριστώ που χάλασες την εικόνα», είπε η Μελάνια Τραμπ χαμογελώντας.

