Μια φοιτήτρια από τη Σερβία τραυματίστηκε σήμερα, όταν παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης, με τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη, να θεωρείται ύποπτος για «απόπειρα φόνου», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φοιτήτρια παρασύρθηκε σε μία διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου, την οποία είχαν κλείσει οι διαδηλωτές, με το όχημα να τη μεταφέρει στην οροφή του για περίπου δέκα μέτρα, προτού εκείνη καταλήξει στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκαν από ΜΜΕ.

JUST IN:



A car hit and carried a girl on its roof for over 10 meters during a student protest in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/AW6v1bmDcj