Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει την επίθεση που δέχθηκε ανυποψίαστος άνδρας από άγνωστο στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Στα πλάνα που δημοσιεύει η Daily Mail, από κάμερα κλειστού κυκλώματος, διακρίνεται ένας άνδρας με κουκούλα να έχει πηδήξει τις μπάρες και να σπρώχνει τον ανυποψίαστο επιβάτη που περιμένει το τρένο, στις γραμμές του συρμού.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Ο άνδρας, 45 ετών, έπεσε στο διάκενο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, με τραύμα στο κεφάλι και ένα σπασμένο πλευρό.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και λίγες ώρες αργότερα συνέλαβε έναν 23χρονο που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για οπλοκατοχή, παρενόχληση και επίθεση.

JUST IN: 23-year-old Kamel Hawkins charged with attempted murder after pushing a random man in front of a moving train in Manhattan.



The incident happened at the 18th Street station this afternoon.



Police say the 45-year-old victim is expected to survive and only suffered a… pic.twitter.com/sDMYidQXwB