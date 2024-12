Ένα παιδί σκοτώθηκε, όταν ένας δράστης με μαχαίρι επιτέθηκε σε δάσκαλο και μαθητές σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ την Παρασκευή, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας, Irena Hristic, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Associated Press μεταδίδει πως το θύμα είναι κορίτσι επτά ετών.

Η Αστυνομία περιέγραψε τον δράστη ως «νεαρό άνδρα» και δήλωσε ότι έχει συλληφθεί. Η υπουργός Υγείας είπε ότι ο δράστης ήταν άνω των 18 ετών, ενώ τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν 19 ετών.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από κροατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει παιδιά να τρέχουν μακριά από το σχολικό κτίριο και ένα ιατρικό ελικόπτερο να προσγειώνεται στην αυλή του σχολείου.

Προηγουμένως τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας μετέδωσαν ότι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν και ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία.

To Associated Press κάνει λόγο για έξι τραυματίες, πέντε παιδιά και έναν εκπαιδευτικό.

Ο ιστότοπος Nova TV επικαλέστηκε την Hristic, λέγοντας ότι ένας από τους τραυματισμένους μαθητές πέθανε.

