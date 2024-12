Τουλάχιστον τέσσερις πιλότοι εμπορικών πτήσεων αντίκρισαν μυστηριώδη, πολύχρωμα, κυκλικά φώτα «που κινούνται με ακραίες ταχύτητες» στον ουρανό πάνω από το Όρεγκον το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τοπικές αναφορές που έφερε στο φως η New York Post.

Οι πιλότοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ακούγονται σε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες να συζητούν για όσα βλέπουν και να αναρωτιούνται για την πιθανή αιτία του φαινομένου.

«Υπάρχει κάποια στρατιωτική δραστηριότητα ακριβώς μπροστά μας;» ρωτά ένας πιλότος της United Airlines που πετάει από το Ντένβερ στο Γιουτζίν του Όρεγκον, το περασμένο Σάββατο, γύρω στις 20:30 τοπική ώρα.

Η ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, του απαντά ότι δεν έχει δει τίποτα αλλά προσθέτει ότι έλαβε άλλη μια αναφορά στις 30.000 πόδια στην ίδια περιοχή. «Δεν είμαστε σίγουροι για το τι είναι», λέει.

«Το εξετάζουν».

«Βλέπουμε τρεις ή τέσσερις στόχους», λέει ο πιλότος λίγες στιγμές αργότερα «Βρίσκονται σε όλα τα υψόμετρα. Πάνω, κάτω. Είναι αρκετά τρελό».

Τα φώτα, είπε, «ανέβαιναν» μέχρι και στις 50.000 πόδια.

Αργότερα στην ίδια ηχογράφηση, ένας δεύτερος πιλότος που πετά με αεροσκάφος διακομιδής ασθενών αναφέρει τα φώτα και λέει στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι κάποιος κινείται «σαν τιρμπουισόν».

