À Brokoua, à 9 km d'Issia, un accident s'est produit entre un Vario en direction de Daloa et un Gbaka (Massa) en route vers Issia. Le pneu du Gbaka a éclaté, provoquant l'accident. Bilan provisoire : plusieurs blessés et plus de 10 morts. Les recherches sont en cours. pic.twitter.com/J0xk7NKDH9