Ένας άνδρας που κληρονόμησε ένα μοναδικό χαρτονόμισμα των 5 δολαρίων από την εκλιπούσα γιαγιά του θα μπορούσε να έχει τώρα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η μπροστινή πλευρά του σπάνιου νομίσματος του 1988 διαθέτει ένα κακότυπο στην κάτω δεξιά γωνία του με μη ευθυγραμμισμένο μελάνι που κανονικά θα εμφανιζόταν στην πίσω πλευρά.

Αναποδογυρισμένο, το κάτω αριστερό μέρος δείχνει μια κενή περιοχή που εκτείνεται στη μέση του χαρτονομίσματος, όπου θα έπρεπε να υπάρχουν τυπωμένες πληροφορίες.

