Μια σειρά από διάφορα σενάρια φαίνεται να εξετάζει η ηγεσία του Ιράν σε περίπτωση που το Ισραήλ απαντήσει στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση που δέχτηκε, ως αντίποινα για τα χτυπήματα στη Χεζμπολάχ.

Ιρανικές στρατιωτικές πηγές μίλησαν στο πρακτορείο Tasnim αναφέροντας ότι στο τραπέζι βρίσκονται τουλάχιστον 10 σχέδια, που διαμορφώνονται αναλόγως με την υποστήριξη που θα έχει το Τελ Αβίβ και με τη σημαντικότητα του χτυπήματος.

«Οι μονάδες σχεδιασμού των ενόπλων δυνάμεων έχουν προετοιμάσει τουλάχιστον 10 κατάλληλα σενάρια για να απαντήσουν στην πιθανή δράση του σιωνιστικού καθεστώτος, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί», είπαν και πρόσθεσαν ότι «η απάντηση του Ιράν δεν θα είναι απαραίτητα ίδια με τους Ισραηλινούς, αλλά μπορεί να είναι πιο αυστηρή και με διαφορετικούς στόχους για ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης».

Επίσης, υποστήριξαν ότι «σε σύγκριση με το Ιράν, το Σιωνιστικό καθεστώς έχει πολύ πιο περιορισμένη γεωγραφία και η δράση του Ιράν μπορεί να προκαλέσει πρωτοφανή προβλήματα στο καθεστώς».

«Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει στο Ιράν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση επ’ ωφελεία του Ισραήλ, αλλά σε κάθε περίπτωση, όποια χώρα βοηθήσει τους Σιωνιστές σε μια πιθανή ενέργεια θα περάσει την κόκκινη γραμμή του Ιράν και θα υποστεί απώλειες», πρόσθεσαν οι ιρανικές στρατιωτικές πηγές.

«Επιπλέον, μια άλλη πηγή ανέφερε ότι τα σχέδια του Ιράν περιλαμβάνουν διάφορους τύπους συγκεκριμένων αντιποίνων. Το Ιράν διαθέτει μια τράπεζα δεδομένων με πολλαπλούς ισραηλινούς στόχους. Η κυβέρνηση θα πράξει ανάλογα με την αντίδραση από το σιωνιστικό καθεστώς», είπε στο πρακτορείο Tasnim.

Τι θα σήμαινε στην αγορά μια επίθεση στα ιρανικά πετρέλαια

Το Ισραήλ εξετάζει μια σειρά από σενάρια για την απάντηση που θα δώσει στο Ιράν, με ένα από τα επικρατέστερα να περιλαμβάνει επίθεση στα πετρέλαια της Τεχεράνης.

Ο Michael Knights, αναλυτής στη δεξαμενή σκέψης The Washington Institute for Near East Policy, σχολιάζοντας το παραπάνω σενάριο, δήλωσε ότι η αγορά πλέον έχει προσαρμοστεί για να αντιμετωπίζει πετρελαϊκές κρίσεις.

Αυτό είναι κάτι που οφείλεται τόσο στα στρατηγικά αποθέματα ΗΠΑ και Κίνας, όσο και στην αύξηση παραγωγής από χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής. Βραζιλία, Αμερική και άλλα κράτη παράγουν συνεχώς πετρέλαιο τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή.

«Ακόμα και μια μαζική επέκταση των εχθροπραξιών στους πετρελαιοπαραγωγούς γείτονες του Ιράν θα ανέβαζε πιθανώς το πετρέλαιο μόνο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, μια τιμή που θα ωθούσε τις τιμές της αμερικανικής βενζίνης οπουδήποτε μεταξύ 3,50 και 4,50 δολαρίων το γαλόνι. Η μέση τιμή της κανονικής βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 3,19 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, περίπου 60 σεντς χαμηλότερα από πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων», είπε χαρακτηριστικά.