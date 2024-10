Το Ισραήλ εξετάζει μια σειρά από σενάρια για την απάντηση που θα δώσει στο Ιράν, με ένα από τα επικρατέστερα να περιλαμβάνει επίθεση στα πετρέλαια της Τεχεράνης, τρομάζοντας αρκετούς για το ποια θα ήταν η αντίδραση των αγορών.

«Το συζητάμε αυτό… Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σήμερα. Θα το συζητήσουμε αργότερα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους, καθώς το πετρελαϊκό σοκ της δεκαετίας του 1970 στοιχειώνει ακόμα αρκετούς πολιτικούς. Τότε, η Σαουδική Αραβία επέβαλε εμπάργκο στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξευθούν από τα 1,80 δολάρια το βαρέλι στα 11,65 δολάρια, κάτι τη σημερινή εποχή ισοδυναμεί με αύξηση 66 δολαρίων.

Ωστόσο, 54 χρόνια μετά, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τα δεδομένα έχουν αλλάξει, με ενδεικτικό παράδειγμα την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν το 2019 στο κρίσιμο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στο Abqaiq. Το χτύπημα προκάλεσε σύντομη άνοδο των τιμών και υποχώρησε γρήγορα, λόγω του αποθέματος που υπήρχε.

Το Politico σε σχετικό δημοσίευμα σημείωσε ότι η αγορά προσαρμόστηκε για να αντιμετωπίζει πετρελαϊκές κρίσεις, κάτι που οφείλεται τόσο στα στρατηγικά αποθέματα ΗΠΑ και Κίνας, όσο και στην αύξηση παραγωγής από χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής. Βραζιλία, Αμερική και άλλα κράτη παράγουν συνεχώς πετρέλαιο τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή.

Ο Michael Knights, αναλυτής στη δεξαμενή σκέψης The Washington Institute for Near East Policy, περιέγραψε τι αντίκτυπο θα είχε στην παγκόσμια αγορά μια επίθεση του Ισραήλ στα πετρέλαια του Ιράν.

«Ακόμα και μια μαζική επέκταση των εχθροπραξιών στους πετρελαιοπαραγωγούς γείτονες του Ιράν θα ανέβαζε πιθανώς το πετρέλαιο μόνο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, μια τιμή που θα ωθούσε τις τιμές της αμερικανικής βενζίνης οπουδήποτε μεταξύ 3,50 και 4,50 δολαρίων το γαλόνι. Η μέση τιμή της κανονικής βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 3,19 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, περίπου 60 σεντς χαμηλότερα από πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων», είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλά ακόμη και αν η παραγωγή πετρελαίου του Ιράν υποστεί σοβαρή ζημιά, αυτό θα μειώσει τις προμήθειες κατά πιθανώς λιγότερο από 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι μια σχετική σταγόνα στον ωκεανό σε μια παγκόσμια αγορά που καταναλώνει 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ανεξάρτητα από το πόσο τρελό είναι το πράγμα, έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο πετρέλαιο. Η αγορά έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις».