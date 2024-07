Σε διακρατική συνεργασία με άλλους πέντε δήμους της Περιοχής Αδριατικής – Ιονίου στο πλαίσιο προγράμματος για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα συμμετάσχει ο δήμος Πέλλας, ο οποίος θα αναλάβει και τον ρόλο συντονιστή των δράσεων.

Οι έξι δήμοι θα συνεργαστούν για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς, με την υλοποίηση έξι πιλοτικών δράσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως εταίροι στο έργο «Local Authorities on the path to a sustainable Urban Mobility in the Adriatic/Ionian Region» (Οι Τοπικές Αρχές στην πορεία προς μια βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην Περιφέρεια Αδριατικής/Ιονίου) – LAMO – του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «INTERREG IPA ADRION 2021-2027».

Στο έργο, το οποίο υποστηρίζει μία περισσότερο πράσινη και ανθεκτική στο κλίμα περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου και έχει ειδικό στόχο τη βιώσιμη πολυμορφική αστική κινητικότητα στην περιοχή συμμετέχουν οι δήμοι Πέλλας (Ελλάδα), Ίντριγια (Σλοβενία), Τιράνων (Αλβανία), Νέγκοτιν (Σερβία), Βενετίας (Ιταλία) και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του δήμου Τέσανι (Βοσνία – Ερζεγοβίνη).

Η Διαχειριστική Αρχή του «INTERREG IPA ADRION 2021-2027» απέστειλε την έγκρισή της για το πρόγραμμα και την προσφορά για τη χρηματοδότηση του «Local Authorities on the path to a sustainable Urban Mobility in the Adriatic/Ionian region».

Συμμετέχει ο Δήμος Πέλλας

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας εγκρίθηκε η συμμετοχή του δήμου Πέλλας στο έργο, που είχε προταθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Ο δήμος Πέλλας θα προμηθευτεί ηλεκτρικά ποδήλατα και θα υλοποιήσει πιλοτική δράση για τη χρήση τους εκτός της πόλης, σε άλλους προορισμούς εντός του δήμου, όπως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αξιοθέατα, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, με στόχο να συνδυαστεί η ποδηλασία με την πεζοπορία. Παράλληλα με την πιλοτική δράση, θα διοργανωθούν συναντήσεις διαβούλευσης, εργαστήρια με τοπικούς φορείς και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Επίσης, ο δήμος Πέλλας θα συντονίσει την υλοποίηση του έργου συνολικά και θα συμμετέχει στην αξιολόγηση των δράσεων των άλλων δήμων. Εκπρόσωποι των δήμων που θα συμμετάσχουν στο έργο θα επισκεφθούν το φθινόπωρο τον δήμο Πέλλας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης, η Διαχειριστική Αρχή προτείνει τη χρηματοδότηση του έργου συνολικού ύψους 1.192.251,17 € για το σύνολο των εταίρων, από τα οποία 267.700,00 € αντιστοιχούν στον δήμο Πέλλας. Το 85% της χρηματοδότησης είναι από ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τον δήμο Πέλλας και το 15% από εθνικούς πόρους.