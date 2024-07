Φρικτό θάνατο βρήκε η 19χρονη Μαρία Ντιάνα στη Ρουμανία όταν δέχθηκε επίθεση από αρκούδα σε βουνό που είχε πάει για πεζοπορία με τον σύντροφό της. Το τραγικό της υπόθεση είναι ότι η 19χρονη κάλεσε τις αρχές όταν η αρκούδα της άρπαξε το πόδι και την έσυρε σε έναν γκρεμό 200 μέτρων.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας ορεινής διάσωσης, Nταν Μπάνου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ήταν τρομοκρατημένη, μπορούσες να το καταλάβεις από τη φωνή της γιατί ούρλιαζε: “Η αρκούδα πλησιάζει όλο και πιο κοντά!”».

Teen mauled to death by bear in front of boyfriend while on hiking trip https://t.co/JjEsgB2Pke pic.twitter.com/UXkEXrsklE