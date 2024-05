Σύνολο 78 βουλευτές, ανώτερα στελέχη των Τόρις, παραιτήθηκαν πριν από τις επερχόμενες εκλογές της 4ης Ιουλίου, από το κόμμα του Ρίσι Σούνακ στη Βρετανία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 72 του 1997, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να σχολιάζουν πως «κατ’ ιδίαν, πολλοί εξ αυτών πιστεύουν ότι η ήττα είναι αναπόφευκτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους παραιτηθέντες είναι η πρώην πρωθυπουργός της χώρας Τερέζα Μέι και ο υπέρμαχος του Brexit και πρώην υποψήφιος για την αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος, Μάικλ Γκόουβ.

Η ξαφνική ανακοίνωση του Ρίσι Σούνακ για πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου είχε ήδη προκαλέσει νέα αναταραχή των συντηρητικών, που δήλωσαν ότι θα παραιτηθούν. Ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 70 μέχρι το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Νωρίτερα την Παρασκευή, τρεις ακόμη βουλευτές δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων οι πρώην υπουργοί Τζον Ρέντγουντ και Γκρεγκ Κλαρκ, οι οποίοι εκπροσωπούν έδρες σε κομητείες όπου οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θα μπορούσαν να νικήσουν τους Συντηρητικούς.

Η επίσκεψη στον «Τιτανικό» και ο συνειρμός της καταστροφής

Οι προσπάθειες του Σούνακ να δώσει νέα πνοή στην προεκλογική εκστρατεία υπέστησαν άλλο ένα «χτύπημα» την Παρασκευή, όταν μια επίσκεψή του στη συνοικία «Τιτανικός» του Μπέλφαστ έφερε συγκρίσεις με τη βύθιση του ομώνυμου πλοίου το 1912, γράφει χαρακτηριστικά ο βρετανικός The Guardian.

«Βρισκόμαστε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου χτίστηκε και σχεδιάστηκε ο Τιτανικός», ρώτησε τον Σούνακ ένας δημοσιογράφος του Belfast Live, σε ένα απόσπασμα που μοιράστηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είστε ο καπετάνιος ενός πλοίου που βυθίζεται, πηγαίνοντας σε αυτές τις εκλογές;».

Ειδικά η επίσκεψη στον Τιτανικό είναι η τελευταία από μια σειρά γκάφες που έχουν ταλαιπωρήσει την εκστρατεία των Τόρις, ξεκινώντας με την ανακοίνωση των εκλογών από έναν ολοένα και πιο μουσκεμένο Σούνακ σε μια βροχερή Ντάουνινγκ Στριτ, με τα λόγια του να πνίγονται σχεδόν από τον ύμνο των Εργατικών του 1997 «Things Can Only Get Better» (τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα), που έπαιζε ένας διαδηλωτής.