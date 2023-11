Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας γνωστής δικηγόρου, που δολοφονήθηκε σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Αυστραλίας, έδειξε ότι «αγαπούσε τη ζωή». Το σώμα της 34χρονης δικηγόρου Alice Rose McShera βρέθηκε στο Crown Towers Perth, στο Burswood, το πρωί της Δευτέρας. Στη σελίδα της στο Facebook την Κυριακή, η McShera είχε δημοσιεύσει σχετικά με τη διαμονή στο ξενοδοχείο, λέγοντας στους ακολούθους ότι «περνούσε τη νύχτα πριν από την επόμενη εγχείρησή της … πίνοντας Dom Perignon (σαμπάνια), βλέποντας παλιά DVD και αγαπώντας τη ζωή».

Ευχαρίστησε την καλύτερή της φίλη για τη διαμονή στο ξενοδοχείο και έναν συνάδελφο δικηγόρο που την αποκαλούσε ως «Δικηγόρο της Χρονιάς». Ο Cameron John Pearson, 42 ετών, προσέφυγε στο δικαστήριο του Περθ το πρωί της Τρίτης, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της McShera. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η McShera γνώρισε τον Pearson αφού τον ανέλαβε ως πελάτη μέσω της εργασίας της ως οικογενειακός δικηγόρος σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία και η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

Ο άντρας εμφανίστηκε τραυματισμένος αλλά μπόρεσε να σταθεί όρθιος κατά την εμφάνισή του ενώπιον του δικαστή Stephen Butcher. Οι Αρχές κατηγόρησαν τον άνδρα για φόνο το βράδυ της Δευτέρας. Ο Pearson, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο Reid Hogan, φορούσε μια λευκή φόρμα και ήταν αξύριστος. Έπρεπε να ρωτηθεί επανειλημμένα αν καταλάβαινε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Ο Magistrate Butcher τελικά τον έθεσε υπό κράτηση για να δικαστεί στις 22 Νοεμβρίου.

Έξω από το δικαστήριο, οι υποστηρικτές της McShera, που πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας της, αρνήθηκαν να σχολιάσουν στα μέσα ενημέρωσης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο ξενοδοχείο περίπου στις 8:10 μ.μ. της Κυριακής μετά από αναφορές ότι μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα δωμάτιο. Το προσωπικό του ασθενοφόρου του St. John προσπάθησε να σώσει τη McShera, αλλά δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία είπε ότι ο Pearson,ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο σύντροφός της, υπέστη «σοβαρούς αυτοτραυματισμούς». Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της WA Geoff Desanges είπε στα μέσα ενημέρωσης την Τρίτη ότι το προσωπικό ασφαλείας του Crown έλεγξε το δωμάτιο του ξενοδοχείου αφού έλαβε κλήση από ένα μέλος της οικογένειας, που προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιον που βρισκόταν στον χώρο, πριν την δολοφονία.

Chilling final social media post of 34-year-old lawyer murdered at luxurious casino resort revealed: ‘Loving life’ https://t.co/nPxekYFm6O pic.twitter.com/yqoM8JmyUG — New York Post (@nypost) October 31, 2023

«Πρέπει ακόμη να προσδιορίσουμε τις πλήρεις συνθήκες της σχέσης και τι οδήγησε στα γεγονότα της (Δευτέρας)» σημείωσε. Η δολοφονημένη γυναίκα φέρεται να υπέστη τραύματα στο κεφάλι από «αμβλύ αντικείμενο», μεταδίδει η New York Post.

«Φαίνεται ότι μεσολάβησε ένα διάστημα μεταξύ της επίθεσης στη γυναίκα και της αστυνομίας που κλήθηκε στο ξενοδοχείο», είπε ο επιθεωρητής Desanges. Ένας εκπρόσωπος της Crown Resorts εξέδωσε μια σύντομη δήλωση μετά τον θάνατο της McShera. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αστυνομία απάντησε σε ένα περιστατικό στο Crown Towers Perth νωρίτερα σήμερα», ανέφερε η δήλωση. «Η ομάδα μας βοηθά την αστυνομία στην έρευνά της». Το Crown Towers 411 εκατομμυρίων δολαρίων στο Περθ, το οποίο περιλαμβάνει 500 δωμάτια και βίλες, άνοιξε το 2016. Η McShera είχε έδρα στο Murray Chambers στο Περθ. Το προφίλ της ανέφερε ότι ήταν «μια έμπειρη δικηγόρος που εμφανίζεται και συμβουλεύει ως σύμβουλος σε όλα τα θέματα οικογενειακού δικαίου και περιοριστικών εντολών».

Πριν ξεκινήσει την πρακτική του ως ανεξάρτητη δικηγόρος, η McShera άσκησε το επάγγελμα ως ανώτερη ενός μεγάλου οικογενειακού δικηγορικού γραφείο και, πριν από αυτό, ήταν νομικός συνεργάτης σε δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου της WA για τέσσερα χρόνια. Απέκτησε το Master of Laws από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας το 2015 και ήταν μέλος του Family Law Practitioners Association of Western Australia και του Law Society of Western Australia. Τα αφιερώματα έχουν καταρρεύσει για την McShera, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής δήλωσης από τη Νομική Εταιρεία της Δυτικής Αυστραλίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο της Δυτικής Αυστραλίας. «Εκ μέρους των αντίστοιχων ενώσεων και των μελών μας, εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας και τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της McShera», δήλωσαν ο πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας Ante Golem και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Brahma Dharmananda. Η Keegan Family Lawyers ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η McShera ήταν «μια δυνατή γυναίκα, μια ισχυρή γυναίκα και μια καταπληκτική δικηγόρος».

Πολέμησες για αυτούς που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν για τον εαυτό τους. Ήσουν φίλη, συνάδελφος και κάποια με φιλοδοξείς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε πήραν από κοντά μας. «Η κοινότητά μας θα θρηνήσει την απώλειά σου! Θα μας λείψεις τόσο πολύ. Είμαι τόσο λυπημένος.” Ο Murray Chambers είπε ότι όλοι είχαν μείνει «βαθιά σοκαρισμένοι με τα τρομερά νέα σχετικά με την πολυαγαπημένη συνάδελφο και φίλη μας». «Η Άλις ήταν μια έμπειρη και πολύ ικανή δικηγόρος που υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας του Μάρεϊ Τσάμπερς», ανέφερε η δήλωση. «Το επάγγελμα θα είναι το φτωχότερο λόγω της απώλειάς της. «Ας θυμηθούμε της Άλις όχι για τις τραγικές συνθήκες του θανάτου της, αλλά για τον θετικό αντίκτυπο που είχε σε τόσες πολλές ζωές. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της Alice στο Murray Chambers. «Συμμεριζόμαστε τη θλίψη τους και προσφέρουμε την αμέριστη υποστήριξή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». Η οργάνωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας White Ribbon Australia είπε ότι η McShera ήταν η 43η γυναίκα που πέθανε φέτος λόγω οικογενειακής βίας.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί χωρίς μεγαλύτερες επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικογενειακής ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. «Αυτό περιλαμβάνει στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης και εκπαιδευτικές εκστρατείες για να σταματήσει η βία πριν ξεκινήσει, προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς για άνδρες που έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση βίας και υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων-επιζώντων».