Παρόλο που ένα ταξίδι στο εξωτερικό θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για τους μη εμβολιασμένους, για τους ταξιδιώτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού, πολλά μέρη του πλανήτη θα γίνουν πιο προσιτά το 2022. Από ταξίδια σε μεγάλες αποστάσεις και επιλογή προορισμών που συνδυάζονται ιδανικά με την τηλεργασία, μέχρι ταξίδια περιπέτειας και all inclusive επιλογές πολυτελείας, παρακάτω θα βρείτε τις επτά κορυφαίες τάσεις που θα καθορίσουν το ταξίδι μέσα στο 2022, σύμφωνα με το Conde Nast Traveler.

Προορισμοί χωρίς περιορισμούς

Με τα προγράμματα ενίσχυσης να βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά μέρη του κόσμου, τα διεθνή ταξίδια πρόκειται να γίνουν πολύ πιο εύκολα καθώς οι χώρες χαλαρώνουν τις απαιτήσεις εισόδου τους. Εάν όλα πάνε καλά, προορισμοί όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα ανοίξουν ξανά για τους τουρίστες μετά από δύο χρόνια που έμειναν εντελώς κλειστοί για το κοινό. Η Κίνα, το Μπουτάν, η Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Μογγολία και η Ταϊβάν θα μπορούσαν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, αλλά τον Δεκέμβριο του 2021, τα Φίτζι τελικά άνοιξαν ξανά τα σύνορά τους σε διεθνείς ταξιδιώτες, επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα πράγματα. Ομοίως, το Βιετνάμ ξεκίνησε η διαδικασία να επιτρέπει σε ξένους με την επανέναρξη των πτήσεων προς τις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους.

Επανεκκίνηση ταξιδιών με μεγάλες αποστάσεις

Αν και πολλοί ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια για να επιστρέψει η παγκόσμια αεροπορία στα προ της πανδημίας επίπεδα, οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αναβιώνουν. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μάλιστα, έχουν ανακοινώσει νέα δρομολόγια προς πόλεις των ΗΠΑ. Αυτές περιλαμβάνουν τη Virgin Atlantic από το Λονδίνο στο Ώστιν, τη Finnair από το Ελσίνκι στο Σιάτλ, την British Airways από το Λονδίνο στο Πόρτλαντ (Όρεγκον) και τη Lufthansa από το Μόναχο στο Σαν Ντιέγκο. Ομοίως, οι πτήσεις της Qantas από το Σίδνεϊ προς το Λονδίνο και το Λος Άντζελες ξεκίνησαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2021.

Ταξίδια περιπέτειας

Η αντιμετώπιση των σωματικών προκλήσεων θα είναι το επίκεντρο της ατζέντας για τους ανθρώπους που βαριούνται να μείνουν περιορισμένοι στα σπίτια τους και οι ταξιδιωτικές εταιρείες ανταποκρίνονται ξεκινώντας μια ευρεία γκάμα ακραίων αποστολών στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η Black Tomato προσφέρει σαφάρι με τετράτροχο ποδήλατο από το Δέλτα του Οκαβάνγκο στη Μποτσουάνα έως τις αλυκές Makgadikgadi. Η Secret Compass οργανώνει περιπέτειες με καταφύγιο στη Βενεζουέλα και πεζοπορίες μέσω του διαδρόμου Wakhan στο Αφγανιστάν. Και το Cookson Adventures οδηγεί τους ανθρώπους να κάνουν καταδύσεις σε βαθιά νερά στα νησιά Κόκος, όπου υπάρχουν μερικές από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις καρχαριών που υπάρχουν οπουδήποτε στον πλανήτη.

All-inclusive πολυτέλεια

Αυτές τις μέρες τα ταξίδια είναι δαπανηρά και περίπλοκα λόγω όλων των δοκιμών Covid και της γραφειοκρατίας που πρέπει να περάσει κανείς –επομένως η κράτηση ενός θερέτρου all-inclusive είναι ένας δελεαστικός τρόπος για να ανακουφίσετε κάποιο από το άγχος που σχετίζεται με την οργάνωση του ταξιδιού σας. Αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και οι πλούσιοι ταξιδιώτες απολαμβάνουν την κατανάλωση χωρίς προβλήματα, ένας αυξανόμενος αριθμός πολυτελών ιδιοκτησιών απολαμβάνει διαμονή all inclusive. Στη Χαβάη, το Sensei Lāna’i, A Four Seasons Resort προσφέρει ένα ολοκληρωμένο concept ευεξίας, ενώ το Siyam World στις Μαλδίβες, που άνοιξε τον Οκτώβριο του 2021, περιλαμβάνει στην τιμή τα πάντα, από γεύματα μέχρι θαλάσσια σπορ. Στο Ikos Andalusia στην Ισπανία (που αποκαλύφθηκε επίσης πέρυσι) οι επισκέπτες μπορούν να παραγγείλουν απεριόριστη à la carte κουζίνα.

Εργασία από την παραλία!

Τώρα που η τηλεργασία είναι ο κανόνας, το να στήνεις το «γραφείο» σου στις αμμώδεις ακτές μιας εξωτικής παραλίας κάπου στο Μεξικό ή την Καραϊβική για μεγάλο χρονικό διάστημα ακούγεται πολύ πιο διασκεδαστικό. Η εργασία από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, λοιπόν, σας επιτρέπει να είστε παραγωγικοί στον παράδεισο. Τους τελευταίους 18 περίπου μήνες, πολλοί προορισμοί όπως τα Μπαρμπάντος, η Ανγκουίλα, ο Μαυρίκιος, οι Βερμούδες, η Αρούμπα έχουν κυκλοφορήσει ψηφιακές νομαδικές βίζες για μακροχρόνιες διαμονές – και αυτή η τάση δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.

Πεζοπορία περιπέτειας

Για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, το αρχαίο μονοπάτι Trans Bhutan Trail θα ανοίξει την άνοιξη του 2022 ως διαδρομή πεζοπορίας για τους τουρίστες. Για να το γιορτάσει, η G Adventures θα οδηγήσει σε πεζοπορίες 11 έως 12 ημερών μαζί με επιλεγμένα μέρη του μονοπατιού από τον Μάιο, με διανυκτερεύσεις σε σκηνές και τοπικά σπίτια καθ’ οδόν. Αυτού του είδους οι πεζοπορίες περιπέτειας πολλαπλών στάσεων αυξάνονται σε ζήτηση και οι τουριστικοί πράκτορες ανταποκρίνονται οργανώνοντας ειδικά σχεδιασμένες διαδρομές, ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να ξεκινούν χωρίς υποστήριξη. Φέτος, το Much Better Adventures θα μεταφέρει τους ανθρώπους σε πεζοπορίες 100 χιλιομέτρων στην έρημο της Γροιλανδίας, ενώ το Intrepid Travel ξεκίνησε ένα ταξίδι στη Μοντάνα στις ΗΠΑ που περιλαμβάνει πεζοπορίες σε μια απόκρημνη περιοχή με έναν ιθαγενή Αμερικανό οδηγό.

Τηλεοπτικοί προορισμοί

Αν η παρακολούθηση του The Tourist σας έκανε να λαχταράτε για ένα οδικό ταξίδι στην Αυστραλία ή το A Very British Scandal άνοιξε τα μάτια σας στην ομορφιά των Highlands της Σκωτίας, τότε δεν είστε μόνοι. Έχοντας παρακολουθήσει αμέτρητες εκπομπές στο Netflix και σε άλλες πλατφόρμες κατά τη διάρκεια του lockdown, πολλές από αυτές τις σειρές παρείχαν τυχαίο μάρκετινγκ για προορισμούς σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας τους ταξιδιώτες να τους επισκεφτούν μόνοι τους. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για ορισμένες ταινίες. Για παράδειγμα, αφού παρέμεινε κλειστός για τρία χρόνια λόγω ζημιών από τον υπερτουρισμό, ο διάσημος κόλπος Μάγια της Ταϊλάνδης -έγινε γνωστός από την ταινία The Beach με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο– άνοιξε ξανά τον Ιανουάριο του 2022. Πού θα πάει ο κόσμος μετά; Η επερχόμενη σειρά του Netflix Inventing Anna θα δείξει μια γυαλιστερή πλευρά της Νέας Υόρκης. ενώ η δεύτερη σεζόν του The Flight Attendant γυρίζεται στο Λος Άντζελες, το Βερολίνο και το Ρέικιαβικ. Ετοιμαστείτε να ετοιμάσετε τη βαλίτσα σας.