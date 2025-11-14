Πρόκειται για το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Παρισιού και από τα πιο γνωστά σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν θέλουμε να σας «αγριέψουμε» με τάφους και νεκροταφεία, αλλά το Père Lachaise θα λέγαμε πως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αφού στην πραγματικότητα μοιάζει με υπαίθριο μουσείο.

Στο νεκροταφείο αυτό έχουν ταφεί διάσημες προσωπικότητες, ενώ οι τάφοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μοιάζουν με έργα τέχνης. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο πως το Père Lachaise είναι από τα πιο δημοφιλή και επισκέψιμα στον κόσμο. Η ιστορία του Père Lachaise είναι μακρόχρονη. Την 1η Δεκεμβρίου 1780, έκλεισε, καθώς τότε είχε βγει νόμος που απαγόρευε τα νεκροταφεία εντός των πόλεων για λόγους υγιεινής. Ωστόσο, στις αρχές του 19ου αιώνα λόγω έλλειψης χώρου, δημιουργήθηκαν διάφορα νεκροταφεία: το νεκροταφείο Montparnasse, το νεκροταφείο Montmartre, το νεκροταφείο Passy και τέλος το νεκροταφείο Père Lachaise.

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Alexandre-Théodore Brongniart, ο οποίος φαντάστηκε τον χώρο ως έναν αγγλικό κήπο. Ο πρώτος ενταφιασμός στο Père Lachaise έγινε στις 18 Ιουνίου 1804 και ήταν ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 5 ετών. Η αλήθεια είναι πως στις αρχές, οι Παριζιάνοι αρνούνταν να θάφονται εκεί, καθώς η περιοχή θεωρούνταν φτωχή και εργατική. Έτσι, ο νομάρχης για να κάνει το νεκροταφείο πιο ελκυστικό αποφάσισε να μεταφέρει σε αυτό τα λείψανα διάσημων προσωπικοτήτων, όπως του Μολιέρου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 1830 το Père Lachaise να φιλοξενεί 33.000 τάφους. Σήμερα, ο χώρος είναι αχανής με χιλιάδες τάφους – ανάμεσά τους και πολλών διάσημων – όπως του Τζιμ Μόρισον, της Εντίθ Πιάφ, του Όσκαρ Γουάιλντ, του Προυστ και πολλών άλλων.

