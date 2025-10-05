Το πλήρωμα καμπίνας έχει μάθει να αντιμετωπίζει πολλά μέσα σε μια πτήση -από βαλίτσες που δεν χωράνε στα ντουλάπια μέχρι επιβάτες που επιμένουν να σηκώνονται ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομεί. Όμως υπάρχει μια συμπεριφορά που, σύμφωνα με τους αεροσυνοδούς, τους εκνευρίζει περισσότερο από όλες: οι ξεκλείδωτες ή μισόκλειστες πόρτες στις τουαλέτες.

Ένα απλό λάθος που φέρνει χάος

Όταν οι επιβάτες δεν κλειδώνουν σωστά την πόρτα ενώ βρίσκονται μέσα ή την αφήνουν μισάνοιχτη όταν βγαίνουν, το αποτέλεσμα είναι ουρές, μπέρδεμα και καθυστερήσεις. Άλλοι νομίζουν ότι η τουαλέτα είναι κατειλημμένη ενώ είναι άδεια, ενώ σε ώρες αιχμής μπορεί να σχηματίζονται μεγάλες ουρές που μπλοκάρουν τους διαδρόμους, δυσκολεύοντας το έργο του πληρώματος.

«Όταν η κλειδαριά δεν είναι σωστά ασφαλισμένη, υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιος να ανοίξει κατά λάθος την πόρτα», εξηγεί μέλος πληρώματος στη The Mirror. «Είναι ενοχλητικό και για τον επιβάτη και για αυτόν που περιμένει, και σπαταλά πολύτιμο χρόνο σε έναν ήδη περιορισμένο χώρο».

Γιατί είναι και θέμα ασφάλειας

Πέρα από την αμηχανία, η σωστή χρήση της κλειδαριάς είναι απαραίτητη για την ασφάλεια. Οι αεροσυνοδοί πρέπει να γνωρίζουν ποιοι χώροι είναι ελεύθεροι και ποιοι κατειλημμένοι, ειδικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ένδειξη «occupied» στο φως έξω από την καμπίνα λειτουργεί μόνο όταν η κλειδαριά είναι κλειστή.

Βασικές συμβουλές για τη χρήση της τουαλέτας του αεροπλάνου

Οι αεροσυνοδοί υπενθυμίζουν και μερικούς ακόμα βασικούς κανόνες για να κάνετε τη ζωή όλων πιο εύκολη:

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικό νερό -η παροχή είναι περιορισμένη.

Μην πετάτε μωρομάντηλα, χαρτομάντηλα ή άλλα αντικείμενα στη λεκάνη· μπορεί να φράξουν το σύστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα τον κάδο απορριμμάτων.

Αποφύγετε να «κατασκηνώνετε» στην τουαλέτα χωρίς λόγο. Ο χώρος είναι κοινόχρηστος και οι καθυστερήσεις κουράζουν όλους.

Αν θέλετε να κρατήσετε τις αεροσυνοδούς χαμογελαστές -και να αποφύγετε την αμηχανία– θυμηθείτε: κλείδωμα και κλείσιμο πόρτας στην τουαλέτα κάθε φορά. Είναι μια κίνηση που παίρνει λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αλλά γλιτώνει πολύ εκνευρισμό σε όλους.