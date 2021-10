Εφαρμογή ακόμα και στην αποκατάσταση κατεστραμμένων πινάκων ζωγραφικής φαίνεται βρίσκει η τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα, διαθέσιμη στο κοινό είναι πλέον μια μεγάλη ψηφιακή αναδρομική έκθεση έργων του Γκούσταβ Κλιμτ, γνωστού από τον πίνακα «To Φιλί», ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παγκοσμίως έργα ζωγραφικής.

Η έκθεση, με τίτλο «Klimt vs. Klimt – The Man of Contradictions», είναι προϊόν συνεργασίας του μουσείου Belvedere της Βιέννης και της Google Arts & Culture, με την υποστήριξη άνω των 30 άλλων βιεννέζικων και διεθνών μουσείων. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Google ψηφιακά αποκατέστησε τρία από τα χαμένα έργα του αυστριακού ζωγράφου, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να βάλει χρώμα στις μαυρόασπρες φωτογραφίες αυτών των έργων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις πίνακες – «Ιατρική», «Φιλοσοφία» και «Νομική» – συναπαρτίζουν τους «Πίνακες της Σχολής» και ήταν παραγγελία του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Με την παράδοσή τους το 1899, αξιωματούχοι του πανεπιστημίου τα θεώρησαν «πορνογραφικά» και «διεστραμμένα» και τελικώς πουλήθηκαν σε ιδιώτη. Το 1945, τις τελευταίες μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι τρεις πίνακες χάθηκαν σε φωτιά και σήμερα επιβιώνουν μόνο σε μαυρόασπρες φωτογραφίες. Ο δόκτωρ Franz Smola, επιμελητής στο μουσείο Belvedere και ο Emil Wallner, εργαζόμενος αυτή την περίοδο στο Google Arts & Culture Lab, συνεργάστηκαν για να εξελίξουν έναν αλγόριθμο που θα μπορούσε με ακρίβεια να δώσει χρώμα στους «Πίνακες της Σχολής». «Το αποτέλεσμα ήταν για μένα έκπληξη επειδή μπορέσαμε να δώσουμε χρώμα ακόμη και σε σημεία για τα οποία δεν είχαμε καμία γνώση, με μηχανομάθηση είχαμε καλές υποθέσεις για το ότι ο Κλιμτ χρησιμοποιούσε κάποια χρώματα» ανέφερε, σε ανακοίνωση, ο Smola.

Σε επιμέλεια του Franz Smola, ο διαδικτυακός κόμβος παρουσιάζει 700 αντικείμενα, περιλαμβανομένων πινάκων, σχεδίων, επιστολών και εικονογραφήσεων, πολλά εκ των οποίων ψηφιοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Την «Klimt vs Klimt – The Man of Contradictions» (https://artsandculture.google.com/project/klimt-vs-klimt) μπορεί ο φιλότεχνος να περιδιαβεί σε μία «έκθεση τσέπης διευρυμένης πραγματικότητας», όπου 63 αριστουργήματα του Γκούσταβ Κλιμτ είναι ψηφιακά διατεταγμένα σε μία και μόνη ψηφιακή αίθουσα.