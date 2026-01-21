Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην αριστερή ποδοκνημική και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας.

Ο κορυφαίος σκόρερ των «πρασίνων» παραμένει εκτός δράσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον Εργκίν Αταμάν να μην τον υπολογίζει από το παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν και έπειτα. Η κάκωση στον αριστερό αστράγαλο τον κράτησε στην Αθήνα, όπου συνεχίζει τις θεραπείες του, με αποτέλεσμα να απουσιάσει τόσο από την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς όσο και από τα παιχνίδια που ακολούθησαν με ΠΑΟΚ και Μπασκόνια.

Από τη στιγμή που το πρόβλημα δεν έχει υποχωρήσει, ο Ναν δεν θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό ούτε απέναντι στη Μακάμπι, αναγκάζοντας τον Αταμάν να αναζητήσει λύσεις για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον ηγέτη της επίθεσης. Εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση που υπέστη μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Ναν μετρά κατά μέσο όρο 19,4 πόντους, 3,0 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ, με 2,9 λάθη, σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα στην EuroLeague.