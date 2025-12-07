Ένταση επικράτησε το Σάββατο στο Ashton Gate, καθώς οι παίκτες και τα επιτελεία της Μπρίστολ Σίτι και της Μίλγουολ ήρθαν στα χέρια μετά τη λήξη του αγώνα τους για την Championship.

Οι «Robins» δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων, με τη Μίλγουολ να φεύγει με τους τρεις βαθμούς. Ένα γκολ του Μιχάιλο Ιβάνοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε προβάδισμα στη Μίλγουολ, το οποίο κράτησε μέχρι τέλους.

Παρά τις τρεις φορές που ζήτησαν πέναλτι και ένα ακυρωθέν τέρμα, η Μπρίστολ Σίτι δεν βρήκε τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι και έμεινε με άδεια χέρια.

Η ένταση κορυφώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα, όταν ο αρχηγός της Μπρίστολ Σίτι, Τζέισον Νάιτ, φάνηκε να σπρώχνει τον προπονητή της Μίλγουολ, Άλεξ Νιλ. Ακολούθησε σύρραξη ανάμεσα σε παίκτες και μέλη των δύο ομάδων, με τον βοηθό προπονητή της Μίλγουολ, Ντέιβιντ Λίβερμορ, να φαίνεται να πέφτει στο έδαφος μέσα στον χαμό.

Οι σκηνές αυτές σηματοδότησαν ένα χαοτικό φινάλε στον αγώνα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ένταση στη φετινή Championship. Η ήττα αφήνει την Μπρίστολ Σίτι στην έβδομη θέση, μόλις έναν βαθμό από τα play-offs, αλλά με το χάσμα από την πρώτη τριάδα –στην οποία βρίσκεται και η Μίλγουολ– να μεγαλώνει.

Η νίκη της Μίλγουολ εδραιώνει την παρουσία της στην τρίτη θέση, δύο μόλις βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Μίντλεσμπρο, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας άνοδο. Μόλις εννέα βαθμοί χωρίζουν την τρίτη από τη 16η θέση στη βαθμολογία.

Μόλις η κατάσταση ηρέμησε στο Ashton Gate, οι δύο προπονητές έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό. Πρώτος μίλησε στα ΜΜΕ ο Νιλ, υποστηρίζοντας ότι η ένταση ξεκίνησε από μια χειραψία που δεν έγινε αποδεκτή.

Εξήγησε: «Πήγα να του δώσω το χέρι (του προπονητή της Μπρίστολ Σίτι, Γκέρχαρντ Στρούμπερ) στο τέλος του αγώνα και εκείνος κάπως τράβηξε το χέρι του πίσω. Σίγουρα δεν ήμασταν εμείς αυτοί που προκαλέσαμε το περιστατικό».

Ο Γκέρχαρντ Στρούμπερ φαινόταν εμφανώς εκνευρισμένος μετά το τελευταίο σφύριγμα, με την κάμερα να τον καταγράφει σε έντονη συζήτηση με τους διαιτητές. Ο προπονητής της Μπρίστολ Σίτι είχε εύλογα παράπονα για αρκετές αμφισβητούμενες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων τρεις φάσεις που ζήτησε πέναλτι και ένα ακυρωμένο γκολ ως οφσάιντ.