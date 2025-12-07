Στόπερ για Ολυμπιακό

Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ούτως ή άλλως το πιο δυνατό ρόστερ και σκέφτεται να το ενισχύσει κι άλλο τον Ιανουάριο. Η μέχρι τώρα παρουσία του Μάντσα έχει κάνει τους «ερυθρόλευκους» να σκέφτονται το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και στη Βραζιλία υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λέο Περέιρα της Φλαμένγκο. Πολύ έμπειρος παίκτης, πανηγύρισε πρωτάθλημα και Κόπα Λιμπερταδόρες πριν λίγες μέρες και οι συμπατριώτες του ισχυρίζονται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους νταμπλούχους Ελλάδας, αν και προς το παρόν δεν έχουν καταθέσει κάποια πρόταση.

Όλα ανοιχτά με Ελ Κααμπί

Πέρα από το θέμα του στόπερ πάντως και ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι αυτός, στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι θα πρέπει να λύσουν με τον καλύτερο τρόπο το θέμα της ανανέωσης του Ελ Κααμπί. Και ο καλύτερος τρόπος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Μαροκινός φορ κάνει όργια και φέτος, σκοράρει με κάθε τρόπο είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα φύγει ως ελεύθερος. Από την άλλη, όμως, στον Πειραιά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν οποιονδήποτε, και ο Ελ Αραμπί σκόραρε συνεχώς αλλά βρήκαν τον παίκτη που έκανε τον κόσμο να τον ξεχάσει.

Το ήθελε πολύ το γκολ

Στον Πειραιά, πάντως, έχουν ακόμη ένα λόγο για να χαμογελάνε και αφορά στον Στρεφέτσα, ο οποίος κόντρα στον ΟΦΗ πέτυχε το πρώτο του γκολ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια, δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί πλέον και το μόνο που του έλειπε ήταν το γκολ για να πάρει κι άλλο τα πάνω του. Γκολ που ήρθε κόντρα στους Κρητικούς, με τον Μεντιλίμπαρ να περιμένει πολλά από τον Στρεφέτσα στη συνέχεια της σεζόν. Και το ίδιο φυσικά και η διοίκηση, η οποία έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την απόκτησή του και ήταν δίπλα στον παίκτη από την αρχή της σεζόν, όταν και δυσκολευόταν αρκετά να δείξει τι μπορεί να προσφέρει.

Νέα περίπτωση Τεττέη – Παντελίδη

Στον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά έχουν έρθει σε πρώτο πλάνο καθώς η ομάδα έχει βγει εκτός μάχης στο πρωτάθλημα και ο Αλαφούζος σκέφτεται να κάνει νέο διπλό «χτύπημα». Οι Βήχος και Τσάπρας του Λεβαδειακού είναι δύο παίκτες που αρέσουν πολύ στους «πράσινους» και δεν αποκλείεται να γίνει πρόταση για την αποκτηθούν «πακέτο» και οι δύο. Ό,τι έγινε δηλαδή και με τους Τεττέη και Παντελίδη της Κηφισιάς. Θα προτιμούσε και ο Κομπότης, από ό,τι λέγεται, μια τέτοια λύση και με δεδομένο το ενδιαφέρον κι άλλων μεγάλων ομάδων στο «τριφύλλι» σκέφτονται να κάνουν… ντου με πρόταση και για τους δύο ώστε να έχουν το προβάδισμα.

Λεβαδειακός ή Κηφισιά;

Με τον Λεβαδειακό, πάντως, ο Παναθηναϊκός θα τα πει και για την περίπτωση Ταμπόρδα, για τον οποίο όμως ενδιαφέρεται κι άλλη ελληνική ομάδα. Ο Αργεντίνος είναι μεγάλη επένδυση για τους «πράσινους» αφού έδωσαν πολλά λεφτά για την απόκτησή του και θα πρέπει να βρουν την καλύτερη λύση ώστε να μην τον «κάψουν». Με δεδομένες τις άριστες σχέσεις με τον Κομπότη είναι λογικό ο Λεβαδειακός να είναι υποψήφιος για να αποκτήσει τον παίκτη με δανεισμό ως το τέλος της σεζόν, ενδιαφέρον όμως υπάρχει και από την Κηφισιά. Ομάδα με την οποία το «τριφύλλι» επίσης συνεργάζεται μια χαρά. Και έχει και Αργεντίνο προπονητή, γεγονός που μπορεί να μετρήσει υπέρ της ώστε ο Ταμπόρδα να «λυθεί» επιτέλους και να επιστρέψει πιο έτοιμος στη βάση του το καλοκαίρι.

Οι βόμβες του Γιαννακόπουλου

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τέλος, μαθαίνω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει αρχίσει να δρομολογεί κάποια πράγματα για το καλοκαίρι. Κάποια σημαντικά, πολύ σημαντικά πράγματα. Έχω σημειώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα ρίξει βόμβες το καλοκαίρι που θα ακουστούν όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στο ΝΒΑ και επιμένω. Γενικά είναι μια περίεργη περίοδος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα και ο Παναθηναϊκός ως μία από τις πιο βαριές φανέλες, με 7 ευρωπαϊκά και αναβάθμιση σε όλους τους τομείς μετά την παραχώρηση του ΟΑΚΑ, δεν μπορεί παρά να είναι πρωτοπόρος. Και ο Γιαννακόπουλος δουλεύει αθόρυβα για να τρελάνει κόσμο το καλοκαίρι.