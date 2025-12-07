To σημερινό «κυρίως πιάτο» της 13ης αγωνιστικής της Super League περιλαμβάνει κρίσιμες μάχες τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στη ζώνη της οχτάδας, σε μια ημέρα όπου τα βλέμματα στρέφονται σε Τρίπολη, Λάρισα και Τούμπα με τη «δεύτερη πράξη» για ΠΑΟΚ και Άρη μετά την αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» για το Κύπελλο.

Απαιτητική έξοδος του Παναθηναϊκού στη Λάρισα, ενώ η ΑΕΚ θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της κόντρα στον προβληματικό Ατρόμητο, στην OPAP Arena.

Αναλυτικά:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

17:00, Novasports 2HD

Ο Αστέρας πήρε σημαντική νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, μεσοβδόμαδα συνέτριψε την Ηλιούπολη στο Κύπελλο και θα βρίσκεται στα πλέι οφ και δείχνει να ανεβαίνει και να είναι πιο αποτελεσματικός. Χρειάζεται ένα σερί για να μπει στην οχτάδα που είναι ο στόχος του και να είναι πιο δυνατός στο γήπεδο του, όπου είναι μεν αήττητος, αλλά με μόλις μία νίκη και πολλές (τέσσερις) ισοπαλίες. Το ματς είναι σημαντικό, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Άλχο και ο μέσος Τσίκο.

Ο Λεβαδειακός πέρασε εύκολα από το Μαρκόπουλο και θα είναι στην πρώτη τετράδα της league phase του Κυπέλλου και στο πρωτάθλημα θέλει να επιστρέψει άμεσα στις επιτυχίες μετά την ήττα στο τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε ένα σημαντικό τεστ στην Τρίπολη. Συνεχίζει να έχει την καλύτερη επίθεση, να είναι στην τέταρτη θέση, μαζί με τον Βόλο και εκτός έδρας έχει μόνον μία ήττα, δύσκολα από τον Ολυμπιακό. Από προβλήματα προέρχονται ο στόπερ Χάνα και ο επιθετικός Λαγιούς.

ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

17:30, COSMOTE SPORT 1 HD

Η Λάρισα έφτασε πολύ κοντά στην ισοπαλία στην Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, αλλά πλήρωσε και πάλι τα προβλήματα στην άμυνα. Όχι ότι δεν έχει και στην επίθεση, με τον Μαλεζά να ψάχνει να βρει λύσεις. Μεσοβδόμαδα έχασε από τον Ατρόμητο και έμεινε εκτός συνέχειας στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα παραμένει χωρίς τρίποντο στο γήπεδο της, παρά τη στήριξη του κόσμου. Εκτός είναι ο τιμωρημένος ο στόπερ Παντελάκης, από πρόβλημα προέρχεται ο φορ Σαγκάλ, επιστρέφει ο επιθετικός Γκαράτε.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε κι άλλο μακριά από την κορυφή μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έχασε πόντους και στη ψυχολογία μετά τα καλά αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί. Μεσοβδόμαδα κέρδισε έστω και δύσκολα την Κηφισιά στο Κύπελλο και ψάχνει αντίδραση στην Λάρισα σε ένα πολύ σημαντικό ματς για τη συνέχεια. Εκτός έδρας έχει μόλις δύο νίκες. Εκτός είναι ο τιμωρημένος ο μέσος Τσιριβέγια και οι τραυματίες γκολκίπερ Λαφόν, μπακ Κυριακόπουλος, μέσος Σάντσες, μεσοεπιθετικός Πελίστρι, επιστρέφει ο στόπερ Τουμπά.

ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

19:30, Novasports Prime

Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο στο 90’ στην Λιβαδειά και στις καθυστερήσεις μεσοβδόμαδα την ισοπαλία στο Κύπελλο με τον Άρη (θα πάει στα πλέι οφ της διοργάνωσης), με σκόρερ και στα δύο ματς τον Γιακουμάκη και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τους «κίτρινους», που είναι διαφορετικό (εντός έδρας και στο πρωτάθλημα). Είναι δεύτερος, σε απόσταση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και στην Τούμπα έχει μία ισοπαλία, στο μοναδικό ματς που δεν σκόραρε (0-0 με Παναιτωλικό). Από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, επιστρέφει ο μέσος Μεϊτέ.

Με την Λάρισα δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά κατάφερε να κερδίσει. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και ο Άρης πιθανότατα χάνει μία θέση στην τετράδα της league phase του Κυπέλλου, που ήταν στόχος του. Στο πρωτάθλημα έχει χάσει έδαφος και θέλει επιστροφή στα αποτελέσματα και εκτός έδρας (έχει χάσει στα δύο τελευταία ματς από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία). Εκτός είναι ο μπακ Μεντίλ, ο στόπερ Σούντμπεργκ και οι επιθετικοί Δώνης, Αλφαρέλα, Καντεβέρε.

ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η ΑΕΚ μετά τις μεγάλες νίκες με Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό κέρδισε και τον ΟΦΗ στο Κύπελλο και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της league phase, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά και πάει για νέο τρίποντο στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Νίκολιτς έκανε ροτέισον στο Κύπελλο, δεν υπολογίζει στους φορ Πιερό, Ζίνι και τον εξτρέμ Κουτέσα, επιστρέφει ο μέσος Μάριν και περιμένει τον μέσο Μάνταλο και τον εξτρέμ Ελίασον.

Ο Ατρόμητος σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν κατάφερε να κερδίσει στο γήπεδο του, αλλά μεσοβδόμαδα κέρδισε στην Λάρισα για το Κύπελλο (θα είναι στα πλέι οφ της διοργάνωσης), αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι είναι καλύτερος εκτός παρά εντός έδρας. Στόχος στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι να φανεί όσο περισσότερο ανταγωνιστικός γίνεται (στην Νέα Φιλαδέλφεια χάνει δύσκολα τα τελευταία χρόνια). Εκτός είναι ο τιμωρημένος ο μέσος Μίχορλ, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Κίνι, ο μέσος Μουτουσαμί και οι επιθετικοί Τσιλούλης και Τζοβάρας.