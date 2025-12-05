Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία έχει προκαλέσει ισχυρές δονήσεις στη γειτονική χώρα, καθώς εμπλέκονται εκατοντάδες ποδοσφαιριστές και διαιτητές, ενώ αναμένεται να υπάρξει και τρίτο κύμα με παράγοντες και προέδρους ομάδων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο των ερευνών της, ανακοίνωσε ότι έγιναν κάποιες συλλήψεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρξαν ένας ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι, ο Μετεχάν Μπαλτάτσι κι ένας της Φενέρμπαχτσε, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς. Ο παίκτης της «Τσιμ Μπομ» συνελήφθη διότι ερευνάται για στοιχηματισμό σε αγώνα που συμμετείχε. Από την άλλη, ο ποδοσφαιριστής της Φενέρ διότι φέρεται να πόνταρε σε νόμιμους ιστοτόπους μέσω τρίτου προσώπου.

Να σημειωθεί πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία διερευνά συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση. Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, όπου αγωνίζονται πάνω από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες, ανεστάλησαν τον περασμένο μήνα για δύο εβδομάδες.

Θυμίζουμε, πως μεταξύ των συλληφθέντων, είναι ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ, ο διαιτητής Ζορμπαϊ Κουτσούκ, καθώς και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην διαιτητής Αχμέτ Τσακάρ.