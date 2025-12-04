To μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου πλησιάζει, οι φήμες… φουντώνουν και φυσικά οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος εμπλέκονται σε αυτές.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει συνδεθεί με πιθανή κίνηση για τον Γκαλιμαζάν Κενζεμπέκ, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Νταντί Γιουνάιτεντ, αλλά και της Ρέιντζερς.

«Ο διεθνής Καζάκος αριστερός εξτρέμ βρίσκεται στη λίστα των πιθανών επιλογών για τον Ιανουάριο από πλευράς Νταντί. Αν όμως οι πρωτοπόροι του ελληνικού πρωταθλήματος μπουν τελικά στη διεκδίκηση, τότε πρακτικά θα κλείσει η πόρτα για τις πιθανότητες της σκωτσέζικης ομάδας.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τη Νταντί Γιουνάιτεντ στην κούρσα. Ο Κενζεμπέκ μένει ελεύθερος από την Γελιμάι στο τέλος της χρονιάς, κάτι που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ, η οποία έχει ήδη έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του. Πηγές κοντά στον 22χρονο αναφέρουν επίσης πως και η Ρέιντζερς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το συμβόλαιο του Κενζεμπέκ με τη Γελιμάι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου» τονίζει στο δημοσίευμά της η Daily Record. Ο 22χρονος αριστερός εξτρέμ είναι 10 φορές διεθνής με το Καζακστάν έχοντας και 3 γκολ.