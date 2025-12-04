Οι 3 από Super League που αρέσουν στον Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός πήρε, έστω δύσκολα, τη νίκη επί της Κηφισιάς στο κύπελλο και ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει να βγάζει συμπεράσματα για τους παίκτες του, περιμένοντας τις μεταγραφές. Οι αλλαγές στο ρόστερ των «πράσινων» θα αρχίσουν από τον Ιανουάριο και ο Ισπανός προπονητής έχει ξεχωρίσει τρεις Έλληνες, οι οποίοι αγωνίζονται και στην ίδια ομάδα. Ο Μάριος Βήχος, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ιωάννης Κωστή του Λεβαδειακού αρέσουν πολύ στο «τριφύλλι» και δεδομένα θα γίνει κίνηση για την απόκτησή τους. Είτε τον Ιανουάριο, είτε το καλοκαίρι, αν ο Κομπότης επιμείνει στο ότι δεν θέλει αποδυνάμωση της ομάδας του μέσα στη σεζόν.

Ο χαφ που θέλει ο Νίκολιτς

Οι μεταγραφές, βέβαια, απασχολούν και την ΑΕΚ, όπως έκανε σαφές ο Μάρκο Νίκολιτς με όσα είπε μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ. Η Ένωση πάει… τρένο πλέον έχοντας 7 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 8 παιχνίδια και ο προπονητής περιμένει τις μεταγραφές για να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση. Ο Σέρβος τόνισε ότι θέλει και έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα να αναρωτηθούν κάποιοι στη Νέα Φιλαδέλφεια γιατί δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον Γιόνσον. Σαν να μην υπάρχει. Θα μπορούσε μέχρι τον Ιανουάριο να του δώσει λίγο χρόνο συμμετοχής αλλά δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα τελικά.

Ένα πράγμα θέλει από τον Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός απόλαυσε την παραμονή του στη Σύρο και ο Γιαζίτσι απόλαυσε το παιχνίδι με την τοπική Ελλάδα, δείχνοντας ξανά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι είναι έτοιμος όποτε χρειαστεί. Ο Ισπανός προπονητής έχει πολύ καλή άποψη για τις δυνατότητες του Τούρκου, από τον οποίο ζητάει ένα συγκεκριμένο πράγμα: Να γίνει λίγο πιο απλός, πιο γρήγορος στο παιχνίδι του. Το ταλέντο του είναι φανερό, το γεγονός ότι μπορεί να βοηθήσει επίσης το βλέπουν όλοι, το μόνο που έχει να κάνει ο παίκτης είναι να ακούσει τις συμβουλές του προπονητή του. Δεν του ζητάει και κάτι δύσκολο, στο κάτω-κάτω.

Προτεραιότητα για Τσιμίκα

Στον Πειραιά, πάντως, συνεχίζει να παίζει το όνομα του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος το καλοκαίρι θα βγει προς πώληση από τη Λίβερπουλ. Ο διεθνής αριστερός μπακ σκέφτεται όλο και περισσότερο πλέον το ενδεχόμενο επαναπατρισμού και η ομάδα στην οποία δίνει προτεραιότητα είναι ο Ολυμπιακός. Ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλη ελληνική ομάδα, για τον ίδιο όμως τον πρώτο λόγο έχουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα κινηθούν ή όχι για την απόκτησή του. Χρόνος υπάρχει πάντως και στο λιμάνι ξέρουν ότι έχουν προτεραιότητα, ότι το θέμα εξαρτάται από τους ίδιους.

Το πρώτο «αυτογκόλ» της εποχής Μυστακίδη

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης μετράει αντίστροφα πλέον για την ανάληψη και τυπικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καλό θα είναι όμως να δώσει ορισμένες κατευθύνσεις στους συνεργάτες του στα ΜΜΕ. Η υπόθεση Γκουντάιτις είναι ένα καλό μάθημα καθώς όσο το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών ήταν ανοιχτό υπήρχαν συνεχείς διαρροές για συμφωνία και για κλεισμένη μεταγραφή και τώρα που το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών ολοκληρώθηκε η μεταγραφή χάλασε τελικά. Καλό θα είναι η πλευρά Μυστακίδη να είναι πιο προσεκτική πλέον σε ό,τι αφορά το τι θα διαρρέει καθώς δεν υπάρχει λόγος να χρεώνεται με… αυτογκόλ με το «καλημέρα».

Καμπανάκι για Μαλεζά

Νέα αλλαγή προπονητή, από ό,τι μαθαίνω, θα έχουμε σύντομα στη Stoiximan Super League, εκτός κι αν ξαφνικά η ομάδα μεταμορφωθεί. Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει την ΑΕΛ τόσο ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές της για αποφυγή του υποβιβασμού και στον θεσσαλικό κάμπο υπάρχει προβληματισμός. Με 7 ήττες σε 8 παιχνίδια είναι δύσκολο για τον Έλληνα προπονητή να στηρίξει τη δουλειά του και μοιάζει όλο και πιο πιθανό το να προχωρήσει σε νέα αλλαγή στον πάγκο η ΑΕΛ. Μια ομάδα που ανέβηκε… περπατώντας από τη Super League 2 αλλά στη μεγάλη κατηγορία δεν τα πάει καθόλου καλά, σε αντίθεση με την άλλη ομάδα που ανέβηκε από τη 2η κατηγορία, την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο.