Η Ισπανία νίκησε με 4-0 εκτός έδρας τη Γεωργία και είναι έτοιμη να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, όπως και η Αυστρία που πέρασε με 2-0 από την Κύπρο αλλά και η Ελβετία που συνέτριψε με 4-1 τη Σουηδία.

Η δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίστηκε με τους αγώνες του Σαββάτου (15/11) και ο όμιλος στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Δανία έμεινε στο 2-2 με τη Λευκορωσία εντός έδρας και θα παίξει «τελικό» στη Γλασκώβη με τη Σκωτία, η οποία είναι στο -1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (15/11) και οι βαθμολογίες των ομίλων…

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Κόσοβο 0-2

Ελβετία – Σουηδία 4-1

Βαθμολογία

Ελβετία 13

Κόσοβο 10

Σλοβενία 3

Σουηδία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία – Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

Βαθμολογία

Δανία 11

Σκωτία 10

Ελλάδα 6

Λευκορωσία 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Ισπανία 0-4

Τουρκία – Βουλγαρία 2-0

Βαθμολογία

Ισπανία 15

Τουρκία 12

Γεωργία 3

Βουλγαρία 0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος – Αυστρία 0-2

Βοσνία – Ρουμανία 3-1

Βαθμολογία

Αυστρία 18

Βοσνία 16

Ρουμανία 10

Κύπρος 8

Σαν Μαρίνο 0

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Βέλγιο 1-1

Λιχτενστάιν – Ουαλία 0-1

Βαθμολογία

Βέλγιο 15

Βόρεια Μακεδονία 13

Ουαλία 13

Καζακστάν 8

Λιχτενστάιν 0