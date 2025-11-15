Η Ισπανία νίκησε με 4-0 εκτός έδρας τη Γεωργία και είναι έτοιμη να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, όπως και η Αυστρία που πέρασε με 2-0 από την Κύπρο αλλά και η Ελβετία που συνέτριψε με 4-1 τη Σουηδία.
Η δράση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίστηκε με τους αγώνες του Σαββάτου (15/11) και ο όμιλος στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Ελλάδας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Δανία έμεινε στο 2-2 με τη Λευκορωσία εντός έδρας και θα παίξει «τελικό» στη Γλασκώβη με τη Σκωτία, η οποία είναι στο -1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (15/11) και οι βαθμολογίες των ομίλων…
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Κόσοβο 0-2
Ελβετία – Σουηδία 4-1
Βαθμολογία
Ελβετία 13
Κόσοβο 10
Σλοβενία 3
Σουηδία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία – Λευκορωσία 2-2
Ελλάδα – Σκωτία 3-2
Βαθμολογία
Δανία 11
Σκωτία 10
Ελλάδα 6
Λευκορωσία 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία – Ισπανία 0-4
Τουρκία – Βουλγαρία 2-0
Βαθμολογία
Ισπανία 15
Τουρκία 12
Γεωργία 3
Βουλγαρία 0
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος – Αυστρία 0-2
Βοσνία – Ρουμανία 3-1
Βαθμολογία
Αυστρία 18
Βοσνία 16
Ρουμανία 10
Κύπρος 8
Σαν Μαρίνο 0
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν – Βέλγιο 1-1
Λιχτενστάιν – Ουαλία 0-1
Βαθμολογία
Βέλγιο 15
Βόρεια Μακεδονία 13
Ουαλία 13
Καζακστάν 8
Λιχτενστάιν 0