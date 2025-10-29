Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ από τη Γερμανία θα είναι ο διαιτητής στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη, η οποία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους «κίτρινους» το Σάββατο (1/11) και διαιτητής ορίστηκε ο Γερμανός Ζίμπερτ της κατηγορίας Elite της UEFA. Πρόκειται για τον διαιτητή που ήταν φέτος στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ ενώ έχει σφυρίξει και σε αγώνες Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Άρης – ΑΕΚ.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Ζέιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, 4ος ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μπέντζαμιν Κόρτους και Κουμπαράκης.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 9η αγωνιστική

Βόλος-Παναθηναϊκός: Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης.

Ατρόμητος-Κηφισιά: Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου, 4ος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου.

Ολυμπιακός-Άρης: Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ, Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν, 4ος: Βεργέτης, VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

ΑΕΛ-Λεβαδειακός: Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος: Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας.

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος: Τσιάρας, VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Διαιτητής: Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος: Ντάουλας, VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου.

Αστέρας Τρίπολης– ΟΦΗ: Διαιτητής: Πολυχρόνης, Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος.