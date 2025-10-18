Ο Ατρόμητος προηγήθηκε από νωρίς με 2-0, ο Λεβαδειακός όμως δεν πτοήθηκε και κατάφερε να το κάνει 2-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Περιστέρι.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να μην έχουν καλό ρυθμό, με αποτέλεσμα το πρώτο 20λεπτο να περάσει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Για την ακρίβεια, από μία τελική προσπάθεια είχε η κάθε ομάδα και τίποτα άλλο. Στα επόμενα λεπτά, όμως, τα γκολ έπεφταν βροχή.

Στο 20′ ο Μπάκου συνεργάστηκε ωραία με τον Ούρονεν και τελείωσε επίσης ωραία τη φάση για το 1-0, με τους Περιστεριώτες να «χτυπάνε» ξανά στο 24′, όταν ο Μπάκου έδωσε την πάσα στον Τσαντίλα και αυτός με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η αντίδραση, όμως, των Βοιωτών ήρθε άμεσα.

Στο 28′ ο Παλάσιος έφυγε στην αντεπίθεση και πάσαρε στον Συμελίδη που βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη και μείωσε σε 2-1, βάζοντας ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση, βρίσκοντάς τον τελικά στο 78ο λεπτό: Ο Λαγιούς έδωσε στον Μπάλτσι, αυτός έκανε τη σέντρα και ο Παλάσιος με ψαλιδάκι -και με τη μπάλα να βρίσκει στον Μανσούρ- έγραψε το 2-2.

Ο Λεβαδειακός, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά πήγε και για τη νίκη, ο διαιτητής όμως, μετά την εξέταση του VAR, πήρε πίσω το πέναλτι που είχε δώσει για ανατροπή του Όζμπολτ από τον Τσιγγάρα, με αποτέλεσμα το 2-2 να παραμείνει μέχρι το τέλος.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσακμάκης (83′ Φαν Βερτ), Ούρονεν (62′ Παπαδόπουλος), Μοτουσάμι, Μίχορλ (62′ Τσιγγάρας), Μπάκου, Γιουμπιτάνα (62΄Αϊτόρ), Τσαντίλας (77′ Καραμάνης).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (90’+4 Γιούριτς), Κάτρης, Λιάγκας, Βήχος, Τσιμπόλα (46′ Όζμπολτ), Τσόκαϊ, Παλάσιος (90’+4 Μανθάτης), Κωστή, Πεντρόσο (46′ Μπάλτσι), Συμελίδης (66′ Λαγιούς).