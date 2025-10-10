Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ και επιστρέφει απόψε (10/10, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την πρώτη του φετινή εμφάνιση μπροστά στους φιλάθλους του σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Ντουμπάι, μία από τις τρεις νεοεισερχόμενες ομάδες της Euroleague, με στόχο να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague, έχοντας ήδη δείξει θετικά δείγματα στο φιλικό με το Μαρούσι, όπου σημείωσε 12 πόντους (2/3 τρίποντα) και μοίρασε 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Αντίθετα, ο Εβάν Φουρνιέ αντιμετωπίζει έναν μικροτραυματισμό στην ποδοκνημική, που τον κράτησε εκτός δράσης απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα την Τρίτη (7/10) και θα δοκιμάσει να επανενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις την Τετάρτη, ώστε να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς παραμένει τραυματίας και εκτός πλάνων, ενώ απουσιάζει και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου τρεις εβδομάδες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα χρειαστεί να βρει νέες λύσεις στην επίθεση, καθώς οι 77 πόντοι που πέτυχαν οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρούνται χαμηλή παραγωγικότητα για τα δεδομένα της Euroleague.

Από την άλλη πλευρά, η Ντουμπάι του Γιούριτσα Γκόλεματς έρχεται στο Φάληρο με σημαντικές απουσίες. Ο ηγέτης της ομάδας, Τζάναν Μούσα, τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με τη Σπλιτ (92-58) για την Αδριατική Λίγκα και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Εκτός δράσης παραμένουν και οι Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, ενώ το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τούρκος διεθνής σέντερ Σερτάκ Σανλί.

Το παιχνίδι θα έχει και μια ιδιαιτερότητα, καθώς ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ είχε αγωνιστεί την περασμένη σεζόν ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα και το καλοκαίρι μετακόμισε στη Ντουμπάι.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στη Euroleague, με νίκη 89-76 επί της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, αλλά στη δεύτερη αγωνιστική γνώρισε βαριά ήττα (103-81) από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να βρει ξανά τον ρυθμό του, μπροστά στο κοινό του ΣΕΦ.