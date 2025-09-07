Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδας ο Μπρίαν Ρίμερ, προπονητής της Δανίας, ενόψει του αγώνα της Δευτέρας (8/9) στο Καραϊσκάκη για τη 2η αγωνιστική του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η Δανία έμεινε στο 0-0, εντός έδρας, με τη Σκωτία στην πρεμιέρα και βρίσκεται στο -2 από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την οποία αποθέωσε ο Ρίμερ στη συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε έρθει με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι, διότι η πρώτη ανησυχία για έναν προπονητή είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει καλή επίθεση. Κι εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και περιμένω ένα καλό ματς», είπε αρχικά ο προπονητής των Σκανδιναβών και συνέχισε.

«Η Ελλάδα είναι υπέροχη ομάδα. Επέστρεψε στον χάρτη έπειτα από δύσκολα χρόνια και χαίρομαι γι’ αυτό. Έχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν και συνδυάζονται καλά. Ο τρόπος που παίζει είναι εξαιρετικός. Διαθέτει παίκτες που θέλουν να εξελιχθούν κι αυτό είναι σημαντικό».