Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, πριν την έναρξη του οποίου οι οπαδοί του αλλά και ο Βλάντε Ντίβατς αποθέωσαν τον Σάσα Βεζένκοβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη που θα τους στείλουν στον τελικό της Κυριακής (25/5), όπου περιμένει ήδη η Φενέρμπαχτσε που νωρίτερα νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ποντάρει φυσικά και στη συμπαράσταση των οπαδών τους που έχουν κερδίσει εύκολα τη μάχη της εξέδρας με αυτούς των Μονεγάσκων και πριν την έναρξη του αγώνα αποθέωσαν τον Βεζένκοβ.

Το ίδιο έκανε και ο θρύλος Βλάντε Ντίβατς, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του για να τον συγχαρεί για όσα έχει κάνει φέτος από την αρχή της σεζόν.

The atmosphere is already heated! 🔥



Ps: True greatness is known by its peers. 🙌🏽 Vlade Divac #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/VV93o51vuO