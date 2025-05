Πανικός επικράτησε στο Σπλιτ το Σάββατο (3/5) καθώς οπαδοί των Χάιντουκ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ έδωσαν ραντεβού για ξύλο και του έδωσαν και κατάλαβε, από τη στιγμή που δεν υπήρχε αστυνομία στο σημείο.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα και οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό ταξίδεψαν από το Ζάγκρεμπ στο Σπλιτ για να τα… πουν από κοντά με αυτούς της Χάιντουκ, χωρίς να υπάρχει συνοδεία της αστυνομίας.

Οι οπαδοί της Ντιναμό, επομένως, περίμεναν σε συγκεκριμένο σημείο αυτούς της Χάιντουκ και από τη στιγμή που ήρθαν σε επαφή άρχισε να πέφτει πολύ ξύλο. Η απουσία της αστυνομίας, φυσικά, βοηθούσε τις δύο πλευρές που ήταν αποφασισμένες για μεγάλη μάχη και αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως κανείς δεν υποχωρούσε.

Οι οπαδοί της Χάιντουκ, πάντως, κατάφεραν να εγκλωβίσουν αυτούς της Ντιναμό σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έπεφτε πολύ ξύλο εκατέρωθεν για αρκετή ώρα.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/M9pj9JpJ4E