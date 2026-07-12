Ένα επικίνδυνο περιστατικό παραβίασης του ΚΟΚ και ριψοκίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε μέσα σε σήραγγα, με οδηγό να κινείται με το όχημά του έχοντας ανοιχτές τόσο τη δική του πόρτα όσο και εκείνη του συνοδηγού, βάζοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Παρά τον προφανή κίνδυνο, ο οδηγός συνέχιζε ακάθεκτος την πορεία του, έχοντας παράλληλα τη μουσική στη διαπασών. Η επικίνδυνη συμπεριφορά του δυσκόλευε την κίνηση των υπολοίπων οχημάτων, καθώς οι άλλοι οδηγοί δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν ή να τον προσπεράσουν με ασφάλεια.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.