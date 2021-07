Μια οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας για «κρεσέντο χυδαιότητας» τον Θανάση Καρτερό της εφημερίδας «Αυγή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, «ο κ. Καρτερός, βασικός αρθρογράφος της Αυγής, στενός συνεργάτης και λογογράφος του κ. Τσίπρα και Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του όταν ήταν πρωθυπουργός, υπηρετώντας τη γραμμή του αρχηγού του, επιδίδεται σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας. Κι αυτήν τη φορά όχι μόνο κατά του πρωθυπουργού και της συζύγου του αλλά και κατά των παιδιών του», επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ.

«Το δηλητήριο φθάνει μέχρι και στην κορυφαία αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη. Κι όλα αυτά όχι με κάποια πολιτική αφορμή, με κάποια παρέμβαση ή κάποια δήλωσή τους. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι αυτοί που είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού, πίσω από τη μάσκα του δήθεν προοδευτικού», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Χθες δημοσιεύτηκε στην «Αυγή» ένα άρθρο του Θανάσου Καρτερού με τον τίτλο «Η σαπουνόπερα της δυναστείας Μητσοτάκη», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Ποιος καλύπτει με το κύρος του πρωθυπουργικού γραφείου τις θολές επιχειρηματικές της ακροβασίες; Ποιος κάνει βορά των καναλιών τα παιδιά του σε σόου σελφ-τεστ».

Αναφορά γίνεται και στην τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η οποία διατηρεί σχέση με τον γιο του πρωθυπουργού. «Θα μπορούσε, αν ήταν σοβαρός πολιτικός και άνθρωπος, με δέκα τηλεφωνήματα να προστατέψει την οικογένειά του. Αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι φτάσαμε από την κατά ριπάς φωτογραφούμενη υπέρκομψη, τα ενσταντανέ παιδιών και συγγενών, τα how to spend it εν μέσω πανδημίας, τις αγκαλιές στην παραλία, τα τρυφερά ρεπορτάζ για το ειδύλλιο του διαδόχου, στη Σάκκαρη. Ως πριγκηπική φίλη, αλλά και ως παράπλευρη απώλεια. Ποιος έχει την ευθύνη;», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο άρθρο.