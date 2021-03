Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» προχώρησε στην εκτίμηση ότι αν η τάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων συνεχιστεί, το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι κοντά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι το κριτήριο για την επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι η πίεση στο σύστημα υγείας και υπογράμμισε: «Κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα αν η τάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων συνεχιστεί ή υποχωρήσει, το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι κοντά» ενώ τόνισε πως «ό,τι ανοίξει δεν θα ξανακλείσει».

Εάν μέσα στην εβδομάδα υπάρχει νέα άνοδος πάλι θα πρέπει να εξεταστεί ο σχεδιασμός. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε τους ρυθμούς της πανδημίας φαίνεται πάντως τις τελευταίες μέρες και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία μια μείωση αν αυτό συνεχιστεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο νομίζω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις».

«Το κριτήριο για να ανοίξουμε είναι η πίεση στο σύστημα υγείας, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα μας επιτρέψει να ελπίζουμε ότι δεν θα προκαλέσουμε πολύ μεγάλη νέα αύξηση και πίεση στο σύστημα υγείας. Δεν προσδοκούμε να ανοίξουμε και τα κρούσματα να πάνε στα 500, δεν λέω κάτι τέτοιο, άλλωστε η μορφή της πανδημίας είναι πολύ διαφορετική σήμερα από ότι ήταν πέρυσι ή τον Νοέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα αυτοί που ασθενούν είναι κατά μέσο όρο πολύ μικρότερης ηλικίας αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές και πολύ περισσότερες ΜΕΘ, έχουμε συγκριτικά λιγότερους ημερησίως θανάτους από την άλλη έχουμε και ανθρώπους που καταλαμβάνουν για μεγαλύτερο διάστημα τις ΜΕΘ. Επειδή έχει αλλάξει η μορφή της πανδημίας έχει αλλάξει και ο τρόπος που πιέζεται το σύστημα», διευκρίνισε ο ίδιος.

«Ότι θα ανοίξει τώρα δεν θα ξανακλείσει. Δεν αντέχει κανένας μας άλλο το ακορντεόν και το άνοιγμα κλείσιμο. Όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, πιστεύω ότι θα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αριθμό εμβολιασμών 50 χιλιάδων την ημέρα αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Απρίλιο θα περάσουμε τα 2 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι που θα είναι 60 και πάνω σχεδόν όλοι θα έχουν εμβολιαστεί όπως και πάρα πολλοί από τους ευάλωτους όλο αυτό θα έχει μεγάλη θετική επίπτωση στην πίεση στα νοσοκομεία άρα έχουμε την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε με αυτό το τείχος προστασίας που μας προσφέρει ο εμβολιασμός να ανοίξουμε, φυσικά πάντα με μέτρα προστασίας αλλά χωρίς να χρειαστεί να ξανακλείσουμε», δήλωσε επιπρόσθετα.

Η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα self tests και την Siemens

Απαντώντας στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για φωτογραφικό διαγωνισμό της κυβέρνησης για την προμήθεια self test από την εταιρία Siemens, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι πρόκειται περί λάσπης στον ανεμιστήρα και υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εταιρία δεν έχει καν τα συγκεκριμένα self test.

«Ειλικρινά λυπούμαι. Επί 10 μέρες από την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση της κυβερνήσεως για τα self test ΣΥΡΙΖΑ –Βαξεβάνης και σια χτίζουν ένα παραμύθι ότι η απόφαση για τα self test βγήκε επειδή η Siemens έβγαλε self test και είναι η μόνη εταιρεία που τα έχει άρα τα λεφτά θα τα πάρει η Siemens. Δηλαδή και καλά η απόφαση για τα self test δεν έγινε για λόγους δημόσιας υγείας, για να ανοίξουμε, έγινε για να δώσουμε δουλειά στη Siemens και προφανώς για να πλήξουν τον πρωθυπουργό και να πετάξουν τη λάσπη που συνεχώς πετούν .

«Χθες ανακοίνωσε η πολιτική προστασία τις 30 εταιρείες που κατέθεσαν το φάκελο για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, καμία από τις 30 δεν είναι η Siemens. Η Siemens δεν έχει καν self test άρα όλο αυτό το παραμύθι που στήθηκε το οποίο όμως είχε tweet, είχε δελτία τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά ήταν όλα ψέματα. Την ώρα που κάνεις τη μεγαλύτερη προσπάθεια να βρεις ένα τρόπο να ανοίξεις τα μαγαζιά, να δώσεις στον κόσμο την ευκαιρία να βγει έξω να ξαναβάλεις μπρος τη ζωή σου έχεις το ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να κάνει σαμποτάζ. Θα μου πείτε το πρώτο σαμποτάζ είναι!», υπογράμμισε ο υπουργός.