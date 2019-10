Ποια μέλη της κυβέρνησης έχουν αποφοιτήσει από το Harvard

Ουκ ολίγα στελέχη της παρούσας κυβέρνησης έχει τροφοδοτήσει το γνωστό ιδιωτικό πανεπιστήμιο Harvard των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει ιστορία 383 χρόνων, έχουν αποφοιτήσει κάποιοι από τους σημερινούς υπουργούς, γενικούς γραμματείς, ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες στο Harvard με την ανώτατη τιμητική διάκριση «Summa cum laude» και αφού ακολούθως πήγε στο πανεπιστήμιο Stanford για να σπουδάσει διεθνείς οικονομικές σχέσεις, επέστρεψε στο Harvard για μεταπτυχιακό στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων του Bussines School.

Σε επίπεδο υπουργών απόφοιτος του Harvard είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης που έχει επωμιστεί το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει κάνει το μεταπτυχιακό του στο Harvard Kennedy School και ειδικότερα στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει μεταπτυχιακό τίτλο νομικής από το Harvard Low School, με ειδίκευση στο Δίκαιο της διαιτησίας, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει μεταβεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού προκειμένου να φοιτήσει στο Extension School του Harvard διεθνείς σχέσεις. Αν μη τι άλλο θα του φανούν χρήσιμες στο πόστο που έχει αναλάβει εδώ και τρεις μήνες.

Όσον αφορά τους γενικούς γραμματείς, ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης (γ.γ. Σύγχρονου Πολιτισμού), είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard στις ΗΠΑ. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, από την άλλη πλευρά, γενικός γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Δημόσια Πολιτική στο Harvard (Master in Public Policy- Harvard Kennedy School of Government), ενώ η γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, αφού πήρε πτυχίο νομικής από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακούς τίτλους από το πανεπιστήμιο του Bristol και το Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στο Harvard για να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών πάνω στη Δημόσια Διοίκηση.

Τέλος, ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, αντιναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος, το 2006 πήρε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Administration) επίσης από το αμερικανικό πανεπιστήμιο του Harvard.