Η δημοσίευση από τον Λευκό Οίκο της έκθεσης για την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ σε θέματα ασφαλείας μας αφορά πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ακόμη χώρα της Δύσης. Ας προσπαθήσουμε πρώτα να καταλάβουμε τι ακριβώς επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα από το μόλις 33 σελίδων κείμενο. Καταρχήν, η επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και η αποκατάσταση της στρατηγικής σχέσης με τη Ρωσία προσδιορίζονται ως κύρια συμφέροντα των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να θεωρείται ως μια «συνεχώς επεκτεινόμενη συμμαχία», ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται ότι κάποια από τα ευρωπαϊκά μέλη του θα πάψουν τα επόμενα χρόνια να είναι μέλη του. Πιστός στη προσωπική φιλοσοφία του Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει να συνεχίσει άμεσα ή έμμεσα να υποβαθμίζει την Ευρώπη και τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπει απλώς μια ομάδα συνεκτικών κυρίαρχων εθνικών κρατών με πολιτιστική ταυτότητα, που θυμίζει περισσότερο μια «Κοινωνία των Εθνών» του Μεσοπολέμου. Κατά συνέπεια, στρέφονται προς τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ, επιστρέφοντας στο Δόγμα Μονρόε ως προς τη Λατινική Αμερική, διατηρούν το ενδιαφέρον για την επέκταση και την ισχύ των «Συμφωνιών του Αβραάμ».

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η οποία εκτιμάται εμπράκτως πλέον από την αμερικανική κυβέρνηση, έχει καλές πιθανότητες ισχύος μέσα σε αυτό το νέο αμερικανικό δόγμα.

Όμως να κρατήσουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος είναι σε θέση πρεσβευτή των ΗΠΑ στην τουρκική πρωτεύουσα λόγω της προσωπικής –και επαγγελματικής– σχέσης του με τον Τραμπ.

«Αυτό που βλέπουμε στον κόσμο είναι μια νέα δυναμική, μια προσπάθεια να αφήσουμε τις πικρίες του παρελθόντος στο περιθώριο και να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο. Κι αυτό πρέπει να αρχίσει από την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν έχει νόημα δύο μεγάλες χώρες, δεμένες η μία με την άλλη, να κρατούν ακόμη έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν», ήταν η επίμαχη τοποθέτηση που ενδεχομένως υποκρύπτει τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ για τα ελληνοτουρκικά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ορισμένοι διπλωματικοί κύκλοι έλεγαν ότι η «ατζέντα» Μπάρακ μπορεί να έχει άρωμα Ουάσινγκτον, αλλά δεν συνάδει με την ελληνική ατζέντα των Αμερικανών σε κεντρικό επίπεδο, αλλά ενδεχομένως με μια ατζέντα Τουρκίας, καθώς ο Μπάρακ έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για την ανάγκη για σοβαρές, ρεαλιστικές λύσεις και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εύκολα συνθήματα. Το «έδαφος είναι ώριμο», όπως είπε, για τη σύνγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με τον πρόεδρο Ερντογάν το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το αν όμως θα πραγματοποιηθεί, θα το περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, καθώς αυτό το κοινό υπουργικό συμβούλιο εκκρεμεί να πραγματοποιηθεί από τα τέλη του 2024.