Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, απαντώντας στα θέματα της επικαιρότητας. Ειδική αναφορά έκανε στο στεγαστικό, προαναγγέλοντας παρεμβάσεις πριν το τέλος του έτους.

Κυκλοφοριακό

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας έχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά που έχουν αποσυρθεί. Δεν μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα νέοι δρόμοι, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η γραμμή 4 του μετρό, βραχυπρόθεσμα η έμφαση πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων, έχουν 800 νέα, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και την συχνότητα με στόχο σε έξι μήνες να αυξηθούν οι διαδρομές στις γραμμές που χρησιμοποιούν περισσότερο. Καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ στις λεωφορειολωρίδες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την ακρίβεια

Για το μείζον θέμα της ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι «άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Σοκολάτα, καφές, μοσχάρι αυξάνονται πολύ και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που κάνουμε είναι να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, το είχε πει και το ΠΑΣΟΚ, το κάνουμε για να μπει τάξη στην αγορά. Οι πολίτες από τον επόμενο χρόνο θα δουν την τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση. Στο τέλος του μήνα θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο».

«Οφείλουμε να δίνουμε λύση στα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Τόσα χρήματα έχουμε, αν δώσουμε παραπάνω θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν μπορεί κάποιος όπως το ΠΑΣΟΚ και να ψηφίζει τα μέτρα αυτά και να υπόσχεται 3 φορές παραπάνω χρήματα κάτι που δεν μπορεί να γίνει».

Για το στεγαστικό

Επίσης, ανακοίνωσε νέα μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως πρέπει να αυξηθεί η αγορά ακινήτων.

«Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, θα τα ανακοινώσουμε στο τέλος του χρόνου. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών σπιτιών. Πρέπει να αυξήσουμε και την αγορά ακινήτων».

«Θα δώσουμε έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων με την ευλογιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως θα δοθεί έκτακτο επίδομα σε όσους έχασαν ζώα από την αρρώστια.

«Δέσμευση μας να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι στα τέλη Νοεμβρίου. Πάμε να κάνουμε τολμηρή μεταρρύθμιση. Θέλω να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι θα είναι τελικά ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση. Αναγνωρίζω ότι για την κτηνοτροφία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με την ευλογιά αρκετά κοπάδια θανατώθηκαν. Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση με άμεση στήριξη εισοδήματος για όσους θανάτωσαν ζώα. Μιλάμε για σημαντική ενίσχυση για όσους έχασαν ζώα και θα τους δοθεί δυνατότητα να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα.

Το επίδομα θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνω το πρόβλημα. Ανάλογα με τον αριθμό των ζωών που θανατώθηκαν θα πάρουν έκτακτη ενίσχυση αναπλήρωσης εισοδήματος και δε θα είναι αμελητέα ενίσχυση».