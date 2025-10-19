Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλά στο Newsbeast για το νέο εργασιακό τοπίο, τις θεσμικές παρεκκλίσεις της κυβέρνησης, την εξωτερική πολιτική, αλλά και για τις στρατηγικές προκλήσεις του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών.

Με αιχμηρή ρητορική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θέσεις για τον ρόλο της Κεντροαριστεράς στη νέα εποχή, ο κ. Κατρίνης σκιαγραφεί τις προτεραιότητες της παράταξης, αναδεικνύοντας τα διακυβεύματα της συγκυρίας, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί μια ευρεία, προοδευτική πλειοψηφία.

Το 13ωρο είναι πλέον νόμος του κράτους. Η πίεση από συνδικάτα και αντιπολίτευση δεν είχε αποτέλεσμα. Είναι άλλη μια νίκη της κυβέρνησης;

Δεκατρείς ώρες δουλειά, τρεις ώρες «πήγαινε – έλα» και 8 ώρες ύπνο για να σηκωθείς να πας ξανά στη δουλειά. Και στο τέλος του μήνα να πάρεις ένα μισθό που εξανεμίζεται με νοίκι, ρεύμα, μεταφορικά και δύο σούπερ μάρκετ. Είναι ήττα των απλών καθημερινών ανθρώπων. Είναι η ‘’κανονικότητα’’ σύμφωνα με τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό η πολιτική αλλαγή είναι, πλέον, επιτακτικό ζητούμενο. Μόνο αν χάσει ο Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει η κοινωνία.

Να κερδίσει συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα, εργαλεία στήριξης της παραγωγικής οικονομίας, δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όλα με διαφάνεια και ισχυρούς θεσμούς, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, το δίλημμα στο μυαλό του μέσου πολίτη είναι πεντακάθαρο: Νίκη του Μητσοτάκη με χαμένους τους απλούς πολίτες ή νίκη της δημοκρατικής παράταξης με όρθια ξανά την κοινωνία;

Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις για την υπαγωγή της προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ. Εσείς προσωπικά μάλιστα κάνατε λόγο για κίνδυνο θεσμικής εκτροπής. Εξηγείστε μας αυτό το βαρύ χαρακτηρισμό.

Είναι ακριβής, όχι βαρύς. Σε μια ώριμη ευρωπαϊκή Δημοκρατία, οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι. Η Αστυνομία διασφαλίζει την εσωτερική τάξη και οι Ένοπλες Δυνάμεις την εθνική κυριαρχία έναντι εξωτερικών απειλών. Η κυβέρνηση, ενοχλημένη από την ειρηνική διαμαρτυρία των πολιτών για τα Τέμπη, επιχειρεί να αντιγράψει αυταρχικές συμπεριφορές για να διαχειριστεί το πιο εμβληματικό σημείο της Δημοκρατίας μας. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης διαφωνεί με την εξαγγελία

Μητσοτάκη να περάσει το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αποκαλύπτει μια κυβέρνηση που φοβάται τους πολίτες της, δεν μπορεί να εγγυηθεί τα αυτονόητα και αντί να δώσει απαντήσεις, επιλέγει την αυταρχική επιβολή σιωπής. Ακόμη και στους υπουργούς του. Γιατί τι άλλο μπορεί να δείχνει αυτή η τόσο «φωτογραφική» απόφαση από την μετάθεση της ευθύνης στον κ. Δένδια, επειδή εκδήλωσε τη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι. Οι

θεσμοί όμως δεν είναι παιχνίδια, ούτε περιεχόμενο των εσωκομματικών ζητημάτων της Νέας Δημοκρατίας.

Χτύπησε και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αυτό το καμπανάκι…

Όταν δεν είναι μόνον η αντιπολίτευση, αλλά και φωνές μέσα από την ίδια την παράταξή τους που προειδοποιούν για την δημοκρατική διολίσθης, τη χειραγώγηση των θεσμών και την πυροδότηση μιας πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα που έχουμε ως χώρα. Θέλαμε να πιστεύουμε πως θα άφηναν έξω από την εργαλειοποίηση τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά έχουν χάσει πλέον κάθε μέτρο. Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αποδεικνύεται ανεπαρκής για την προστασία της κοινωνίας, για την προστασία της εξουσίας του είναι ικανός για τα πάντα.

Μετά και την ενημέρωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική , πως αξιολογεί το ΠΑΣΟΚ τη γραμμή της κυβέρνησης για Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειο και διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή;

Είναι εντυπωσιακή η επιμονή του κ. Μητσοτάκη στο αφήγημα των «ήρεμων νερών» ενώ αυτό «μπάζει» από παντού. Η Τουρκία αξιώνει ξεκάθαρα να έχει λόγο και ρόλο στο τι κάνει η Ελλάδα σε θαλάσσιες περιοχές που έχει στην κυριαρχία της και κάθε φορά που αυτό συμβαίνει η Ελλάδα κάνει βήματα πίσω για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Από τη μια λοιπόν αφήνει χώρο στην Τουρκία κι από την άλλη ακολουθεί το δόγμα του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε διάσκεψη για τις θαλάσσιες ζώνες, καθιστώντας την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με την Τουρκία από διμερές ζήτημα σε αντικείμενο ευρύτερων συμφωνιών. Και πως θα συμμετάσχει η Τουρκία η οποία δεν αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας;

Εκτός, αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια συζήτηση χωρίς να βασίζεται στο Δίκαιο της Θάλασσας ή ακόμα χειρότερα θέλει να συζητήσει πάνω στην αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας περί ‘’γκρίζων ζωνών’’, όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Το θεωρώ μια πολύ κακή στρατηγική με απρόβλεπτη εξέλιξη. Δεν αναδείξαμε στην Ευρώπη το γεγονός πως η Τουρκία απειλεί Ελλάδα και Κύπρο, δυο κράτη – μέλη της Ε.Ε και ότι δεν μπορεί να αποτελεί μέρους της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Είναι αυτό «επαναστατική γυμναστική» όπως λέει ο πρωθυπουργός; Είναι ενεργητική εξωτερική πολιτική για τη διασφάλιση ζωτικών εθνικών συμφερόντων έναντι υπαρκτών απειλών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει άμεσα να ανακτήσει τη σοβαρότητά της και, επιτέλους, να παράγει αποτελέσματα προς όφελος της χώρας.

Παρά τη μεγάλη φθορά που υφίσταται, η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει «κολλημένο» στα δημοσκοπικά ποσοστά του. Τι είναι κατά τη γνώμη σας αυτό που φταίει;

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει άμεσα να διευρύνει την επιρροή του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη μεγάλων τμημάτων του προοδευτικού κόσμου που αυτή τη στιγμή δηλώνουν διστακτικοί και αναποφάσιστοι. Η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η νίκη στις επόμενες εκλογές και μια νέα, προοδευτική κυβέρνηση. Μέσα από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που εγγυάται την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη, που ξαναχτίζει το ΕΣΥ, που στηρίζει τον κόσμο της εργασίας και που ανοίγει το δρόμο σε μια δίκαιη ανάπτυξη, με ενίσχυση της περιφέρειας που διαρκώς εγκαταλείπεται.

Πέρα από την συσπείρωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είμαστε σε διάλογο με συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, φορείς και κόμματα μέσω προγραμματικού διαλόγου και με βάση το πρόγραμμά μας. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει μια καλύτερη και πιο έντιμη διαχείριση, αλλά μια ριζικά διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης κι αυτό προϋποθέτει ρήξη με όσα κρατούν τη χώρα και την κοινωνία πίσω. Για να πετύχουμε αυτή τη ρήξη απαιτούνται οι ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συμμαχίες.

Από μια «πίτα» που δεν φουσκώνει, τώρα έρχεται να διεκδικήσει κομμάτι και ο Αλέξης Τσίπρας με νέο πολιτικό φορέα κεντροαριστερής απεύθυνσης. Φοβάται το ΠΑΣΟΚ μήπως η βελόνα των ποσοστών του κινηθεί μεν αλλά προς τα κάτω;

Κοιτάξτε, δεν φοβόμαστε ούτε τον διάλογο, ούτε την πολιτική κινητικότητα. Όμως, το ζητούμενο για τη χώρα δεν είναι η ανακάλυψη σωτήρων ή η επιστροφή στο χθες. Το ζητούμενο είναι το αύριο. Το ΠΑΣΟΚ δεν πορεύεται με όρους προσωπικής στρατηγικής κανενός. Η κυβερνητική πρότασή του χτίζεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Η δική μας πόρτα είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που μοιράζεται την αγωνία μας για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισχυρή δημοκρατία και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Η βελόνα των ποσοστών μας θα κινηθεί προς τα πάνω όταν πείσουμε την κοινωνία για την αξιοπιστία των λύσεων που προτείνουμε και συσπειρώσουμε δυνάμεις και πολίτες ευρύτερες του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και επιβάλλεται να το ξανακάνουμε για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.

Μήπως όμως κάποιοι σύντροφοί σας κοιτάζουν προς τα δεξιά και κάποιοι άλλοι προς τα αριστερά;

Το μεγάλο ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι μόνον ενωτικό, ανοιχτό, ευρύχωρο και πολυσυλλεκτικό. Δεν είμαστε μονολιθικός μηχανισμός, είμαστε ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός. Μέσα από όργανα και διαδικασίες πρέπει να μιλάμε ανοικτά και να επιτυγχάνουμε συνθέσεις που μας δεσμεύουν όλους σε μια ξεκάθαρη στόχευση. Να είμαστε το πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές και να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων για τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας, με καθαρή προγραμματική συμφωνία.

Αν όμως η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία όπως όλα δείχνουν, θα οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές. Πιστεύετε πως η αντιπολίτευση θα μπορούσε να συμμετέχει με ενιαίο ψηφοδέλτιο;

Ο δικός μας αγώνας είναι να κάψουμε το σενάριο του να είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ. Πιστεύω πως η μεγάλη ανατροπή των εκλογών θα είναι αυτή, γιατί πάνω από το 70% της κοινωνίας θέλει απαλλαγή από την σημερινή κυβέρνηση, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γι’αυτό εκτιμώ ότι δεν θα είναι πρώτη η ΝΔ και δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ, ως πρώτο κόμμα και παράταξη ευθύνης θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση.

Ακόμη όμως και ως υπόθεση, το ερώτημα για το «ενιαίο ψηφοδέλτιο»; βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Η χώρα δεν χρειάζεται αθροίσματα κομματικών ποσοστών, χρειάζεται ένα αξιόπιστο, συνεκτικό και προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Αν και εφόσον υπάρξει αυτή η στρατηγική προγραμματική σύγκλιση, τότε θα προκύψει και η κυβερνητική λύση.