BEAST

Σχέδια αντίδρασης

Καλημέρα. Από σήμερα το επίκεντρο είναι στο Κοινοβούλιο με αιχμή την υπόθεση των Τεμπών και στη σκιά των πρόσφατων μεγάλων συλλαλητηρίων σε όλη την Ελλάδα την περασμένη Παρασκευή. Η κυβέρνηση επί της ουσίας βρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης και εδώ και μέρες εξετάζονται διάφορα σχέδια αντίδρασης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ή τώρα ή ποτέ

Αυτό που μαθαίνω από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η απόφαση του πρωθυπουργού να προτάξει τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο του σιδηρόδρομου, ώστε να δοθεί ένα σήμα πως κάτι ουσιαστικό αλλάζει. Τα μεγάλα συλλαλητήρια της περασμένης Παρασκευής έπαιξαν το ρόλο τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να αφήσει, όπως λένε οι συνομιλητές του, την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και εάν υπήρχαν ενστάσεις και προβληματισμοί παλαιότερα, όσα έχουν συμβεί, θεωρεί ότι του λύνουν τα χέρια. Και όπως λένε χαρακτηριστικά από το πρωθυπουργικό επιτελείο, η ώρα είναι τώρα, διότι: ή τώρα ή ποτέ. Για να δούμε τι ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο γιατί κάτι πήρε το αυτί μου για αλλαγές που θα συζητηθούν. Θα επανέλθω.

Ο ανασχηματισμός

Η άλλη κίνηση που έρχεται όπως μαθαίνω, πιθανότατα μετά την ορκωμοσία του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας είναι, είναι ο ανασχηματισμός. Οι αλλαγές τοποθετούνται εκεί κοντά στις 13-15 Μαρτίου και όπως μου λένε κανείς δεν είναι σίγουρος με όσα έχουν γίνει. Αν θα είναι μεγάλος ή μικρός; Μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι τα λεγόμενα στενού, μα πολύ στενού, συνεργάτη του πρωθυπουργού. Όπως του διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι θα γίνει μετά τις 18 του μηνός και θα γίνει «με την ησυχία του» όπως του μετέφερε. Που σημαίνει ότι δεν βιάζεται να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Το σχήμα που θα αποφασιστεί είναι αυτό που θα οδηγήσει, όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν, τη χώρα στις εκλογές.

Σήμερα είμαστε, αύριο;

Με τον ανασχηματισμό να είναι ante portas, πάντως, κάποιοι υπουργοί είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε αλλά και σε αυτά που υπόσχονται. Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης παραβρέθηκε σε κοπή πίτας – αφθονούν αυτή την εποχή – επαγγελματικής ομάδας. Εκεί, το κλίμα και λόγω των ημερών δεν ήταν και πολύ γιορτινό όπως μου λένε. Οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας που έχει άμεση σχέση με το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου υπουργού του έδωσαν μια λίστα με τα αιτήματά τους. Ο υπουργός δε μάσησε τα λόγια του. «Την παίρνω», τους είπε, «και θα την μελετήσω αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα γιατί δεν ξέρω αν σε λίγες ημέρες θα είμαι σε αυτή τη θέση».

Οι μάχες της Βουλής

Παράλληλα στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται για τις μάχες της Βουλής. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν ότι όσο δύσκολο είναι για την κυβέρνηση να εξέλθει από την μεγάλη πίεση που της ασκεί η κοινωνική αντιπολίτευση τόσο δύσκολο είναι εξίσου και για την αντιπολίτευση να αξιοποιήσει το κλίμα υπέρ της. Και αυτό διότι υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς κύκλους, ότι η κοινωνία -και αυτό φάνηκε στα συλλαλητήρια- έχει ξεπεράσει τα κόμματα και τους πολιτικούς.

Οι θεσμοί και αντισυστημικοί αφορισμοί

Βέβαια αυτό το αντισυστημικό κλίμα που διαμορφώνεται ενισχύει την αγωνία σε διάφορους κύκλους και στο Μέγαρο Μαξίμου. Το μότο που λανσάρει η κυβέρνηση είναι πως η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα λάμψουν και όπως έγραψε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, άποψη που θα χρησιμοποιήσει και ο πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, «με εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και χωρίς απολίτικους και αντισυστημικούς αφορισμούς».

Η πρόταση μομφής

Σήμερα η μέρα έχει τη σύσταση της προανακριτικής Επιτροπής για τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, αν και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι πλέον πρέπει να μπουν στο κάδρο και άλλα πρόσωπα και υπάρχει ψηλά το όνομα του Κώστα Αχ. Καραμανλή. Πρόεδρος της Προανακριτικής ακούγεται πως θα είναι ο βουλευτής Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος.

Εισηγήσεις για παραίτηση

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών και μεταξύ αυτών τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση εκτόνωση της κρίσης για να μην κινδυνεύσει η κυβέρνηση. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να θυσιαστεί ένα (βαρύ) πολιτικό όνομα. Και αυτό είναι του Κώστα Καραμανλή που ήταν υπουργός Μεταφορών την επίμαχη περίοδο. Στο παρασκήνιο υπάρχουν εισηγήσεις για να θυσιαστεί ο Κ. Καραμανλής ως μια κίνηση που μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση. Στο κάδρο βάζουν βουλευτές της ΝΔ και τον τότε υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη.

Η ψηφοφορία της Παρασκευής

Η πρόταση μομφής θα κατατεθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με το κλείσιμο της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Η προ ημερησίας θα διακοπεί, όπως έμαθα, στο σημείο εκείνο και η κυβέρνηση δεν θα κάνει χρήση της διάταξης του Κανονισμού της Βουλής να αρχίσει μετά από δυο μέρες η συζήτηση. Η τριήμερη διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία το βράδυ της Παρασκευής.

Το «ναι» ΣΥΡΙΖΑ

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση μομφής όπως είναι αναμενόμενο θα στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ με δική του επιχειρηματολογία. Ήταν μονόδρομος για τον Σωκράτη Φάμελλο και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό που όμως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τρία εικοσιτετράωρα είναι να ζητάει πρόωρες εκλογές θέλοντας να βγει μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και να κερδίσει,ότι μπορεί στο πεδίο των εντυπώσεων.

Χώρισαν οι δρόμοι Θεοδωρόπουλου – Παπαχρήστου

Εκτός της Bespoke Holdings, του ομίλου συμμετοχών του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου, βρίσκεται και επίσημα εδώ και λίγες μέρες ο Γιάννης Παπαχρήστου. Ο Παπαχρήστου, ένα στέλεχος με μακρά θητεία σε μεγάλες εταιρείες όπως η Coca-Cola, ανέλαβε σας θυμίσω πρόσφατα καθήκοντα ως διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, όπου επικράτησε της σχετικής διαδικασίας επιλογής έχοντας ως συνδιεκδικητές τον Γρηγόρη Δημητριάδη, προκάτοχό του στη συγκεκριμένη θέση αλλά και τον Δημήτρη Πολίτη, μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Παπαχρήστου παραιτήθηκε από τον όμιλο του Θεοδωρόπουλου, προκειμένου να αφοσιωθεί στα νέα του καθήκοντα. Σας θυμίζω ότι στη Bespoke ανήκουν εταιρείες όπως η ΙΟΝ, η Νίκας, οι Ελληνικοί Χυμοί.

«Σηκώνει» τα χέρια ο Ευμορφίδης για το ξενοδοχείο της Coco Mat

Η γνωστή υπόθεση με το Coco Mat Hotel στο Κουκάκι και την εντολή κατεδάφισης δύο ορόφων λόγω απόκρυψης της θέας προς την Ακρόπολη, είναι γνωστή. Σας θυμίζω ότι ο επιχειρηματίας Μάικ Ευμορφίδης που έχει τη γνωστή εταιρεία επίπλων και προϊόντων ύπνου, Coco Mat, είχε λάβει αρχικά άδεια να χτίσει κανονικά. Στη συνέχεια μετά από προσφυγή γείτονά του, βρέθηκε αντιμέτωπος με όλη την ιστορία που όλοι λίγο ή πολύ έχουμε παρακολουθήσει. Μαθαίνω ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα έχει «σηκώσει» τα χέρια ψηλά, καθώς η κατάσταση είναι και περίπλοκη και χρονοβόρα και όπως μου λένε προς το παρόν δεν φαίνεται να βρίσκεται κάποια άκρη. Επομένως μέχρι νεοτέρας, οι δύο όροφοι παραμένουν εκεί που βρίσκονται, παραμένοντας ωστόσο αναξιοποίητη και ανενεργοί καθότι από όταν ξεκίνησε να λαμβάνει διαστάσεις η υπόθεση, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου υποχρεώθηκε να τους κλείσει έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Τα σχέδια Ηλιόπουλου στην κρουαζιέρα

Το κρουαζιερόπλοιο «Goddess of Night» ταξίδεψε πρόσφατα σε διαφορετικό ελληνικό λιμάνι αφού πέρασε αρκετούς μήνες ελλιμενισμένο στην Ελευσίνα, αποτελώντας απόκτημα του εφοπλιστή και μεγαλομετόχου της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου. Το πλοίο κατασκευής του 2004, το οποίο λειτουργούσε παλαιότερα από την Costa Cruises ως Costa Magica, εξαγοράστηκε από τη Seajets στις αρχές του 2023. Φεύγοντας από την Ελευσίνα για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024, το πλοίο έδεσε στον Αστακό μαζί με ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο της Seajets, το Queen of the Oceans. Το «Goddess of Night» υποβλήθηκε σε ανακαίνιση τον περασμένο χρόνο για να γίνει το πρώτο σκάφος στο στόλο της νέας εταιρείας κρουαζιέρας της Seajets, Neonyx Cruises. Η συγκεκριμένη εταιρεία επιδιώκει να φέρει ένα νέο προΪόν στη ναυσιπλοΐα, το οποίο εστιάζει στη νυχτερινή ζωή, τη μουσική και τα πάρτι. Η εταιρεία είχε αρχικά προγραμματίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα ελληνικά νησιά και την Τουρκία για το καλοκαίρι του 2024. Καθώς τα σχέδια αυτά αναβλήθηκαν για το 2025 το σκάφος παρέμεινε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς ελλιμενισμένο στην Ελευσίνα.

Το «θρύλο» John Barnes φέρνει στην Ελούντα ο Κοκοτός

Στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία του Φώτη Κοκοτού και της οικογένειάς του στην Ελούντα θα βρεθεί τον Μάιο ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, Τζον Μπαρνς. Ο Μπαρνς θα επισκεφθεί στο διάστημα από 27 έως και 31 Μαΐου τα δύο από τα ξενοδοχεία της οικογένειας, Porto Elounda και Elounda Peninsula, προκειμένου να «δώσει» τα φώτα του, στο παιδικό campus που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Σας θυμίζω ότι ο Μπαρνς είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής και θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες της Αγγλίας όλων των εποχών. Σήμερα δραστηριοποιείται ως συγγραφέας, καθώς και ως σχολιαστής και ειδήμονας για τα κανάλια ESPN και το SuperSport. Ο Μπαρνς κέρδισε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ. Ήταν επίσης δευτεραθλητής του Κυπέλλου Αγγλίας με τις Γουότφορντ, Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, ενώ «έγραψε» 79 διεθνείς συμμετοχές για την Αγγλία.