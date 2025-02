«Δεν είναι σωστή ιστορία» ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διαψεύδοντας δημοσίευμα που είχε υποστηρίξει την Κυριακή ότι η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κλείσει τη βάση στην Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να μην γνωρίζει το θέμα και γύρισε το κεφάλι του προς τον υπουργό Άμυνας που απάντησε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί.

🚨Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, "It's not a correct story." pic.twitter.com/FBey9HsOEw