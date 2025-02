BEAST

Η στρατηγική Μητσοτάκη

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Μια δύσκολη εβδομάδα τελειώνει. Πολλά άλλαξαν από την περασμένη Κυριακή και τις μαζικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. Και το ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που έμαθα είναι ότι η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου από εδώ και πέρα θα είναι να βγει μπροστά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος κινείται πολύ διαφορετικά από το προηγούμενο διάστημα και δεν έχει και καμία διάθεση να καλύψει κανέναν.

Προειδοποίηση υπουργών

Ο τρόπος που τοποθετήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο ήταν ενδεικτικός πως θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν προειδοποίηση για όσους γνωρίζουν και μάλιστα εάν έβλεπε κανείς την εικόνα των υπουργών θα καταλάβαινε ότι σε ορισμένους κόπηκε η διάθεση. Εξάλλου εκεί ήταν και πρόσωπα που έριξαν λάδι στη φωτιά τις προηγούμενες ημέρες με ό,τι αυτό σημαίνει για την εικόνα της Κυβέρνησης.

Έρχονται εξελίξεις

Στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι σαφές πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Και όπως μου είπε πρόσωπο με βαθιά γνώση του κυβερνητικού παρασκηνίου, δεν θα αφορά ότι γίνει μόνο τον Κώστα Καραμανλή που ήταν τότε στη θέση του υπουργού Μεταφορών, αλλά και τον προκάτοχό του, επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, το Χρήστο Σπίρτζη. Μάλιστα δεν ήταν τυχαία και η αναφορά προ ημερών του χαροκαμένου πατέρα, του Νίκου Πλακιά που έχασε κόρες και ανιψιά στα Τέμπη. Στο κάδρο θα μπουν ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργός, ο Γιώργος Καραγιάννης και όσοι βρεθεί να έχουν ποινικές ευθύνες από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Και φυσικά τις εταιρίες.

Περί ανασχηματισμού

Σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ όλοι έλεγαν ότι ο ανασχηματισμός πάει προς το Πάσχα, μαθαίνω ότι κερδίζει έδαφος η εισήγηση να επισπευσθεί. Σας το έγραψα και προχθές. Αυτή η αίσθηση υπήρχε διάχυτη χθες στο Κοινοβούλιο κατά τη δεύτερη -άκαρπη όπως αναμενόταν- ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συνομιλία Δένδια – Σαμαρά

Αυτή η ιστορία και το γεγονός ότι ήρθε πάλι στο προσκήνιο δημιούργησε και μια περίεργη ατμόσφαιρα στη Βουλή. Θα έλεγα πως το κλίμα ήταν παγωμένο. Από την βόλτα που έκανε στο Κοινοβούλιο για να πάρω κλίμα, μου έκανε εντύπωση η συνομιλία που είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον διαγραμμένο από τη ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά. Εκεί δίπλα ήταν και ο βουλευτής της ΝΔ, ο καραμανλικός Γιώργος Βλάχος, ενώ μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό ήταν ο βουλευτής της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης.

Το πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Γερουλάνου

Το άλλο πηγαδάκι που είδα ήταν αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη και του Παύλου Γερουλάνου που κάθισαν στην πρώτη σειρά των εδράνων, έχοντας στη μέση τον Δημήτρη Μάντζο. Συζήτησαν αρκετή ώρα και φάνηκε να μην υπάρχει ψυχρότητα στις σχέσεις τους μετά την πρόσφατη διαφοροποίηση του Π. Γερουλάνου που είναι πιο θετικός για διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Ά Θεσσαλονίκης

Με πήρανε αρκετοί τηλέφωνο να με ρωτήσουν σε ποια εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θα κατέβουν οι Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά με το ΠΑΣΟΚ Αν θα κατέβουν δηλαδή στην Ά ή στη ΄Β Θεσσαλονίκης. Απ’ ό,τι έμαθα και οι δύο θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Ά Θεσσαλονίκης για να αυξηθούν και τα ποσοστά του κόμματος.

Και το πηγαδάκι του Δένδια

Ο Ν. Δένδιας όμως εκτός από τη συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά, είχε και μια ιδιαίτερη συνάντηση με αρκετούς βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής. Εκεί τους είπε ιστορίες από τον Έβρο και κοντά του ήταν βουλευτές, όπως ο Γιάννης Παππάς, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Άννα Καραμανλή, ο Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι. Οι περισσότεροι έχουν σχέση με τον Σαμαρά, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις το τελευταίο διάστημα.

Η βιασύνη Φάμελλου

Ένα άλλο θέμα που άκουσα ήταν αυτό για την στρατηγική του Σωκράτη Φάμελλου. Αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσα δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι από την κατάσταση του κόμματος και μιλούσαν για τα πηγαδάκια. Μου είπαν ότι ναι μεν ανοδική πορεία, έστω και μικρή, αλλά δεν δημιουργείται κάποιο ρεύμα για να υπάρξει ουσιαστική ανάταξη του κόμματος. Στο κλίμα αυτό προσπάθησε να ανεβάσει τους τόνους ζητώντας άμεσα να κατατεθεί πρόταση μομφής. Ουσιαστικά όμως πήγε πίσω από το ΠΑΣΟΚ.

Γείωση από Ανδρουλάκη

Η πρόταση μομφής όμως δεν έφερε κοντά τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί και από τις δυο πλευρές θα ήθελαν να υπάρξει προσέγγιση, αλλά ο Ν. Ανδρουλάκης δεν θέλησε να κάνει πίσω και περιμένει. Μου είπαν ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν ένα από τα πρόσωπα που έπαιξε ρόλο για να μην υπάρξει αυτή τη στιγμή σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ.

Εξορμήσεις

Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να αλλάξει το κλίμα με περιοδείες του Σ. Φάμελλου και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και της γραμματέως του κόμματος Ράνιας Σβίγκου και άλλων κεντρικών στελεχών. Η Ρ. Σβίγκου θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο της πολιτικής εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σε όλη την Ελλάδα, για την επανεκκίνηση του κόμματος και την ουσιαστική συζήτηση με την κοινωνία και τους φορείς της.

Ποιος έκλεισε το ραντεβού

Πολλές φορές έχω ασκήσει κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι ήταν επιτυχία που ήταν ο πρώτος έλληνας πολιτικός που είδε τον γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού. Και επειδή ήμουν περίεργος έψαξα να βρω ποιος έβαλε «πλάτη» για να κλειστεί αυτό το ραντεβού. Μου είπαν λοιπόν ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έγιναν τα τηλεφωνήματα για να γίνει η συνάντηση. Η πηγή μου, που σπάνια πέφτει έξω, με ενημέρωσε ότι του το κανόνισε το ελληνικό λόμπι στην Αμερική.

Με δημοσιογραφικό παρεάκι ο Ανδρουλάκης

Μετά από μια άκρως απαιτητική ημέρα με έντονες πολιτικές αντεγκλήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης εθεάθη να χαλαρώνει χθες το βράδυ στην παραδοσιακή ταβέρνα «Σκαλάκια» στα Ιλίσια μαζί με δημοσιογραφική παρέα. Και συγκεκριμένα το μάτι μου πήρε την δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μαρία Αναστασοπούλου μαζί με τον έτερο δημοσιογράφο και παρουσιαστή του OPEN, Γιάννη Κολοκυθά. Μεζεδάκια, άφθονη κρασί και πολιτική κουβέντα και η βραδιά κύλησε σαν νεράκι.

Μια σημαντική καινοτομία

Ανακοινώθηκε χθες η διεξαγωγή ηλεκτρονικής εξέτασης για διοικητή της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) και του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Η είδηση φαίνεται να είναι ρουτίνας (κάθε 2 μήνες περίπου γίνονται τέτοιοι διαγωνισμοί). Και όμως υπάρχει μια πρωτιά: για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο μίνι εξεταστικό κέντρο που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο ΑΣΕΠ και προορίζεται για διαγωνισμούς με μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Μείωση δαπανών, εξοικονόμηση χρόνου υποψηφίων και εργαζομένων και η ασφάλεια που συνιστά η διενέργεια διαγωνισμού εντός του κτιρίου του ΑΣΕΠ. Συγχαρητήρια.

Οι μνηστήρες για την Εθνική Ασφαλιστική

Καθώς το fund της CVC έχει βγάλει προς πώληση την Εθνική Ασφαλιστική, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από δύο μεγάλους τραπεζικούς ομίλους. Ο λόγος για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και για την Εθνική Τράπεζα που εμφανίζονται να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ασφαλιστική εταιρεία. Στην περίπτωση της Πειραιώς μάλιστα, το γεγονός επιβεβαίωσε η ίδια η τράπεζα με απαντητική της επιστολή μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Πειραιώς ανέφερε ότι εξετάζει και αξιολογεί το τρέχον διάστημα διάφορες πιθανές επενδύσεις σε τομείς συναφείς με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και την Εθνική Ασφαλιστική. Επομένως σύντομα θα υπάρξουν νέα. Όπου είτε η εταιρεία θα πάει στην Πειραιώς, είτε θα επιστρέψει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, κάτι που είναι και το πιθανότερο με βάση τη λογική να συμβεί λόγω συνάφειας των αντικειμένων δραστηριότητας. Ας μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η Eurobank έχει υπό την ομπρέλα της τη Eurolife στον τομέα των ασφαλίσεων.

Στο Παρίσι η Κρι-Κρι

Σε επιχειρηματικό roadshow εισηγμένων εταιρειών στο Παρίσι βρέθηκε η Κρι Κρι. Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Τσινάβου που κατέχει περίπου το 70% των μετοχών της είναι σταθερά κινητική και ποτέ δεν λέει όχι στα ραντεβού με αναλυτές, που θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες προοπτικές στην πορεία της. Το 2025 έκλεισε κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει να αναπτύσσεται έχοντας βάλει πλώρη για την επόμενη διετία να φτάσει κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Στο roadshow συμμετείχαν ξένοι fund managers. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Πειραιώς Χρηματιστηριακή.

Περισσότερο χρήμα στα ταμεία του ΠΑΟΚ

Μεγαλώνει σε έσοδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα εάν δεν κάνω λάθος έχει πλέον ξεπεράσει και τον Παναθηναϊκό. Για να είμαι όμως πιο ακριβής και συγκεκριμένος θα πρέπει να σας πω ότι ο τζίρος του σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζω, ανήλθε σε 36,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 27,84 εκατομμυρίων ευρώ τη χρήση 2022-2023 παρουσιάζοντας αύξηση 31%, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από επιχορηγήσεις και εισιτήρια δεδομένης της συμμετοχής της ΠΑΕ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το κόστος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος ανήλθε για τη χρήση 2023-2024 σε 51,44 εκατομμύρια ευρώ έναντι 42,25 εκατομμυρίων ευρώ τη συγκριτική χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 22%, ως επακόλουθο της προσπάθειας ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού ρόστερ.

Επέλεξε να μην ξεπουλήσει

Θα μείνω λίγο ακόμη στα ποδοσφαιρικά και θα κατέβω προς Βοιωτία μεριά. Υπάρχει σήμερα ΠΑΕ που λέει όχι σε κάποιες χιλιάδες ευρώ από την πώληση εισιτηρίων; Μάλλον υπάρχει. Στα χρόνια της νεότητάς μου, θυμάμαι πως οι σύλλογοι της περιφέρειας περίμεναν να παίξουν πώς και πώς με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ για να ξεπουλήσουν. Σήμερα τα πράγματα είναι μάλλον διαφορετικά. Ο Λεβαδειακός για παράδειγμα μάθαμε πως διέθεσε μόλις 700 εισιτήρια στον Ολυμπιακό ενώ υπήρχε έντονο ενδιαφέρον – αφήνοντας ουσιαστικά 1.500 εισιτήρια δίχως να πάνε σε ερυθρόλευκα χέρια. Γι’ αυτό βγήκε σχετική ανακοίνωση και από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν ανακοίνωση και οι καταστηματάρχες για την οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Θα αναστέναζαν οι ταβέρνες της περιοχής με τόσους οργανωμένους εκδρομείς εκεί. Περίεργη κίνηση.

«Όλα τα λεφτά» για My market το franchise

Συνεχίζει να μεγαλώνει το δίκτυο καταστημάτων franchise που αναπτύσσει τα τελευταία περίπου τρία χρόνια η My market. Ο λόγος για τα My market Local. Στη διάρκεια του 2025 και έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άνοιξαν δύο ακόμα καινούργια καταστήματα στην Αθήνα. Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων του δικτύου Mymarket που λειτουργούν με το μοντέλο του franchise ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 41 σημεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το μοντέλο που έχει αναπτύξει ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής του ομίλου Metro-Mymarket και η ομάδα του, φαίνεται ότι έχει επιτυχία. Καθώς πρόκειται όπως είναι γνωστό στην αγορά για ένα αρκετά νοικοκυρεμένο μαγαζί που κάνει πολύ στοχευμένα και μελετημένα βήματα στο χώρο των σούπερ μάρκετ. Μόνο στη διάρκεια του 2024 όπως μου λένε οι πληροφορίες μου άνοιξαν 24 καταστήματα My marketLocal. Σας θυμίζω ότι το πρώτο πιλοτικό κατάστημα άνοιξε το 2021 στην Κυψέλη, λειτουργώντας ως εταιρικό, προκειμένου να δοκιμαστεί το νέο μοντέλο πριν επεκταθεί και στο franchise.

Στα 21 δισεκατομμύρια στο ταμείο από τον τουρισμό

Κοντά στα 21 δισεκατομμύρια ήταν το ταμείο για τον ελληνικό τουρισμό την χρονιά που πέρασε. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το 2024, η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, με τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό να φτάνουν τα 20,9 δισ. ευρώ έως τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τα 19,65 δισ. ευρώ που είχαν επιτευχθεί το 2023. ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα εσόδων ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019. Τα αποτελέσματα αυτά που βασίζονται στα στοιχεία της Delphi Partners υποδεικνύουν μια θετική τάση για την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που δημιουργούν οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ασταθείς τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που επηρεάζουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα πακέτα διακοπών και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Mόνο μυστικό δεν αποτελεί άλλωστε ότι η ανθεκτικότητα του κλάδου που χαρακτηρίζεται ως «βαριά βιομηχανία» της εθνικής οικονομίας συνεχίζει να υποστηρίζει τον κεντρικό του ρόλο στο οικονομικό τοπίο της Ελλάδας.