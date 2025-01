BEAST

Διαθέσεις φίλων και αντιπάλων

Καλημέρα σε όλες και όλους. Η πολιτική ζωή του τόπου τις τελευταίες ημέρες κινείται γύρω από το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Λέγονται και γράφονται ένα σωρό και από τις τοποθετήσεις πολλών αναδεικνύονται πολλά και ενδιαφέροντα και κυρίως φωτίζονται και οι πραγματικές διαθέσεις πολιτικών φίλων και αντιπάλων του εκλιπόντος. Μερικές από αυτές είναι τόσο ασύμβατες με όσα έλεγαν τα κόμματά τους τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αποχαιρετισμός Μητσοτάκη

Θα ξεκινήσω με τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κ. Σημίτη. Ήταν μια ισορροπημένη δήλωση, όπως μου είπαν πολλοί νεοδημοκράτες, με θετικό πρόσημο για τον εκλιπόντα. Ο πρωθυπουργός δεν είχε κανένα ενδοιασμό για το πώς θα τοποθετηθεί για τον Κ. Σημίτη και αποφάσισε πως, πέρα από την απόφαση της κυβέρνησης να κηδευτεί με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού, στην εξόδιο ακολουθία θα είναι παρών και ο ίδιος. Όπως αρμόζει στον πολιτικό πολιτισμό.

Η διαφορά Καραμανλή – Σαμαρά

Αιχμηρή και σαφώς πιο πολιτική ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έβαλε τον Κ. Σημίτη στη θέση του κύριου ιδεολογικού και πολιτικού αντιπάλου της παράταξης της ΝΔ. Αντίθετα ο Κώστας Καραμανλής, αν και τον έχει αποκαλέσει αρχιερέα της διαπλοκής όταν κυβερνούσε ήταν πιο χαλαρός και έμεινε στις αντιπαραθέσεις τους στο Κοινοβούλιο που δεν ξέφευγαν από τα όρια της πολιτικής ευπρέπειας αν και σκληροί. Αυτή τη διαφοροποίηση μου την επεσήμαναν τρεις υπουργοί και έλεγαν και για το πολιτικό επίπεδο που έχουν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί.

Ξάφνιασε ο Τσίπρας και ο Φάμελλος

Αυτό όμως που εξέπληξε πολλούς στο ΠΑΣΟΚ ήταν οι τοποθετήσεις τόσο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα όσο και του νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για τον Κώστα Σημίτη. Ακόμα και η δήλωση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου ήταν σε λογική θετικής αποτίμησης. Κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μου είπαν πως τους ξάφνιασε θετικά και ευχάριστα.

Μουρμούρα στο ΣΥΡΙΖΑ

Μόνο που στο ΣΥΡΙΖΑ άκουσα πως γκρινιάζουν διάφορα κεντρικά στελέχη, αλλά μου είπαν πως δεν άρεσε η τοποθέτηση Φάμελλου ούτε και στο Παύλο Πολάκη. Ήθελαν πιο αιχμηρή κριτική στον εκλιπόντα πρωθυπουργού. «Ναι» στα συλλυπητήρια, «όχι» στην πολιτική του έλεγαν με πίκρα.

Ο επίμονος Σημίτης

Η εκδημία του Κ. Σημίτη μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω με παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να μου πουν διάφορες ιστορίες για τον πρώην πρωθυπουργό που ειλικρινά θα μπορούσα να ξεκινήσω τη συγγραφή ενός βιβλίου. Θα αναφερθώ σε δυο ή τρεις ενδεικτικές του χαρακτήρα του Σημίτη και της στοχοπροσήλωσής του σε ότι τον ενδιέφερε. Το 1978 είχε γίνει η μεγάλη κόντρα του με τον Ανδρέα Παπανδρέου για την αφίσα του με τίτλο «Ναι στην Ευρώπη των λαών». Ο ίδιος χωρίς να έχει την έγκριση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1981 και χωρίς να έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του άνοιξε πολιτικό γραφείο, όχι στην Ακαδημίας όπου ήταν επί χρόνια στο στρατηγείο του, αλλά στην Πανεπιστημίου, χαμηλά προς την Ομόνοια. Ποιος του είπε ότι θα είναι υποψήφιος είπε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά ο Σημίτης δεν πτοήθηκε. Άλλο περιστατικό είναι ότι επί πολλά χρόνια, συγκεκριμένα μια δεκαετία, επισκεπτόταν τον κατάκοιτο πατέρα του, κίνηση που είχε εκπλήξει τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Δείγμα της θέλησης και της προσήλωσής του.

Η συμμαχία με τον Γ. Παπανδρέου

Επίσης, όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στην Ιταλία. Όταν γύρισε στην Αθήνα για την κηδεία καθώς ήταν και κρίσιμο συνέδριο για την προεδρία του κόμματος, πρώτα επισκέφθηκε την Μαργαρίτα Παπανδρέου να την συλλυπηθεί και μετά την Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου. Η κίνησή του αυτή, στρατηγικά τον βοήθησε καθώς είχε την στήριξη του Γιώργου Παπανδρέου και ευρύτερα της οικογένειας. Αυτή η στήριξη ανταποδόθηκε σαν χθες, στις 6 Ιανουαρίου 2004, όταν ο Κ. Σημίτης έδωσε το δακτυλίδι της διαδοχής στον Γ. Παπανδρέου.

Τα μηνύματα από τα Φώτα

Πάμε τώρα στους χθεσινούς εορτασμούς των Θεοφανίων. Εντάξει στην Δεξαμενή στο Κολωνάκι είδαμε όλοι τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά στον Πειραιά κοίταξα και είδα εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον περιφερειάρχη Αττικής, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και υπουργούς της κυβέρνησης, όπως τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ εκεί ήταν και η Δόμνα Μηχαηλίδου. Οικοδεσπότες ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σημειολογικά έλεγε πολλά για όσους πήγαν στον Πειραιά, αν και πρόσωπο από το εσωτερικό της κυβέρνησης μου είπε ότι έχει σημασία που ο Κ. Μητσοτάκης πήγε εκεί που ήταν ο Δούκας. Γιατί; Μου έδωσε μια οπτική που δεν είχε αξιολογήσει. Μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ο Χ. Δούκας ανέβηκε στην εκτίμηση των κυβερνητικών παραγόντων και του Μεγάρου Μαξίμου, όπου πήγε και πριν τα Χριστούγεννα στην πρώτη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον πρωθυπουργό.

Μίνι περιοδεία στον Πειραιά έκανε ο Φάμελλος

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή βόλτα του Φάμελλου στον Πειραιά

Βόλτα στους δρόμους του Πειραιά επέλεξε να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος χθες στον Πειραιά. Αφού παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και ακολούθως τον Καθαγιασμό των Υδάτων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πήρε τους συνεργάτες του και τοπικά κομματικά στελέχη και ξεκίνησε πεζός από το λιμάνι να πάει στο Δημοτικό Θέατρο. Ακολούθως να κάνει μια μικρή βόλτα στα πέριξ. Εννοείται πως χαιρέτησε με αρκετό κόσμο και μίλησε μαζί τους. Ο φωτογραφικός φακός του Newsbeast τον εντόπισε να περιμένει να ανάψει πράσινο φανάρι για τους πεζούς προκειμένου να διασχίσει την κεντρική λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου και έδειχνε αν μη τι άλλο ευδιάθετος και αισιόδοξος για το νέο έτος.

Νησιώτικο πηγαδάκι με νόημα

Οι κεραίες μου έφτασαν μέχρι τη Χίο χθες, όπου βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για τα Θεοφάνια και είχε συζητήσεις και συναντήσεις με ισχυρούς παράγοντες του νησιού και κομματικά στελέχη. Άνθρωπός μου είπε ότι μια εξ αυτών των συνάξεων έγινε στο καφέ Plan B. Λες να είναι προφητικό του είπα, και χαμογέλασε. Στα πηγαδάκια συμμετείχε και ο πρώην υπουργός νυν βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης με τις συζητήσεις να περιστρέφονται γύρω από τον/ την επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Νίκου Δένδια, ο οποίος σημειωτέον διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς πιθανή υποψηφιότητα του θα εξυπηρετούσε τόσο το δεξιό στοιχείο, όσο και την ευρεία αποδοχή. Πάντως, η συζήτηση από τα γαλάζια στελέχη, σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώθηκε και στη διάθεση για μια πιο γενναία δεξιά στροφή που πρέπει να δείξει η ΝΔ.

Ο Ανδρουλάκης, η Μαριλένα Σημίτη και η επικοινωνία με τον Βαρθολομαίο

Και να κλείσω για τα Θεοφάνια με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Φανάρι. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Ανδρουλάκης επισκέπτεται συχνά το Φανάρι όπως το έκανε και τώρα. Πολλές φορές το κάνει όχι με την ιδιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αφού έχει ιδιαίτερη εκτίμηση και τον συνδέει φιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ο Παναγιώτατος για όσους δεν το γνωρίζουν εξέφρασε την λύπη του για την απώλεια του Κώστα Σημίτη μέσω ανακοίνωσης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Προσέφερε πολλά στην Ελλάδα ως ένας άξιος πολιτικός ανήρ. Έβαλε την Ελλάδα στην ευρωζώνη, υποστήριξε πάντοτε την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο επιθυμεί και εύχεται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο». Μια δήλωση που δείχνει τη εκτίμηση του Παναγιώτατου προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού. Μου μεταφέρθηκε λοιπόν ότι η μία από τις δύο κόρες του Κ. Σημίτη, η Μαριλένα Σημίτη, η οποία είναι καθηγήτρια πολιτικής κοινωνιολογίας επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να τον ευχαριστήσει και να ανταλλάξουν ευχές. Έτσι και έγινε και απ’ ό,τι μαθαίνω το τηλεφώνημα έγινε μετά αγιασμό των υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού όπου η κόρη του πρώην πρωθυπουργού είχε συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Το τραπέζι του Κασσελάκη στην Αγόριανη

Αρκετές ήταν οι απουσίες από την Αθήνα τις γιορτινές ημέρες, με πολλούς να έχουν πάρει κυριολεκτικά τα βουνά και με συνέπεια τα χιονοδρομικά κέντρα να είναι γεμάτα. Πήρα τον άνθρωπο μου στον Παρνασσό να μου πει αν εθεάθη πολιτική παρέα και μου είπε ότι στην όμορφη Αγόριανη, όπου περνούσε ο Άγγελος Σικελιανός μέρος των διακοπών του, βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης με παρέα. Και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία του χωρίου έτρωγε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας με τον Τάιλερ ΜακΜπέθ, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και με ένα άλλο ζευγάρι το οποίο δεν προέρχεται από τον πολιτικό χώρο. Δεν ξέρω αν ο Κασσελάκης πήγε να στοχαστεί όπως έκανε ο κορυφαίος έλληνας λυρικός ποιητής. Επίσης μου είπαν ότι εκεί ήταν και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ με άλλη παρέα αλλά όπως με ενημέρωσαν χαιρετήθηκε εγκάρδια με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Με πήραν τηλέφωνο και από το Μέτσοβο για να μου πουν ότι ήταν εκεί ο Βασίλης Κικίλιας με την Τζένη Μπαλατσινού.

Τι γίνεται με την πώληση του Μπάρμπα Στάθη;

Οι συζητήσεις της Vivartia και των ανθρώπων του fund CVC με την εισηγμένη Ideal, κάπου σταμάτησαν το προηγούμενο διάστημα. Με πληροφορούν όμως ότι πρόσφατα ξεκίνησαν και πάλι καθώς επιθυμία των δύο πλευρών είναι να βρεθεί κοινός τόπος και η Ideal εκτός από τα Attica που αποτελούν ένα ισχυρό brand στο λιανεμπόριο, να αποκτήσει και ένα ακόμη ισχυρό brand στη βιομηχανία τροφίμων. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά μπορεί να έχουμε εξελίξεις ακόμα και έως το τέλος Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα deal που θα έχει το δικό του ενδιαφέρον καθώς η CVC που έχει αποκτήσει εταιρείες όπως τα Goody’s, τα Everest, τη Δωδώνη, τη Δέλτα και φυσικά τον Μπάρμπα Στάθη, θέλει να ξεκινήσει να κεφαλαιοποιεί τις επενδύσεις που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως ο πρώτος σταθμός είναι ο Μπάρμπα Στάθης.

Magna Grecia: Πουλήθηκε η βίλα – παλάτι στην Κέρκυρα

Μαθαίνω ότι στο κατώφλι του 2025 πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Κέρκυρα, καθώς η Sotheby’s International Real Estate, πούλησε την πολυτελέστατη βίλα, Magna Grecia. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες συναλλαγές της χρονιάς στην Ελλάδα, ενώ το ιστορικό πωλήσεων σε πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα από πλευράς Sotheby’s αγγίζει πλέον τα 430 εκατομμύρια ευρώ από το 2020 μέχρι και σήμερα. Η πώληση έγινε γνωστό στην αγορά ότι έλαβε χώρα δια χειρός Σπύρου Αναλυτή, Head of Ionian Sales, και της Δέσποινας Λαού, Head of Private Office, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να γίνει το deal. Η κατοικία βρίσκεται στην Κασσιόπη της Κέρκυρας και έχει επιφάνεια 23.842 τετραγωνικά μέτρα, ενώ διαθέτει βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, ιδιωτικό σινεμά με 15 θέσεις, κελάρι κρασιών με μπαρ, δωμάτιο για μασάζ, σπα, ιδιωτική θέση 19 μέτρων για σκάφος, μία πισίνα 28 μέτρων και χώρους για το προσωπικό. Η κύρια οικία διαθέτει τέσσερα ευρύχωρα υπνοδωμάτια, ενώ ακόμη πέντε υπάρχουν στο δεύτερο κτίσμα. Η τιμή διάθεσης στην αγορά είχε υπολογιστεί σε ποσό πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τους Financial Times.

Μία περιπετειώδης ιδιωτική επένδυση που ξεκινάει

Η αξιοποίηση του Κτήματος Καμπά στην Παιανία καθυστέρησε αρκετά μέχρι να ξεκινήσει. Η έκταση ανήκε κάποτε στην Άκτωρ επί εποχής Μπόμπολα, την Εργάς του Μπατατούδη και την Ελληνική Τεχνοδομική των αδερφών Καλλιτσάντση αλλά και στις Μέτων και ΤΕΒ. Στην πορεία η έκταση μελετήθηκε για να γίνει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο αντίστοιχο του σημερινού Smart Park, το οποίο μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στη Redsστου ομίλου Ελλάκτωρ, στην οποία επίσης ανήκε και η έκταση του Smart Park, το οποίο εξαγόρασε ο όμιλος Φουρλή μέσω της Trade Estates. Πλέον, και αφού τα εμπόδια του παρελθόντος δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί, η έναρξη των εργασιών για το Κτήμα Καμπά πρόκειται να ξεκινήσει καθώς εκεί θα δημιουργηθούν μεικτές χρήσεις γραφείων, εστίασης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και εάν όλα εξελιχθούν κατ’ ευχήν, το έργο ανάπλασης θα αρχίσει στη διάρκεια του 2025.

Οι επενδύσεις των εφοπλιστών το ’24 και η κυριαρχία Μαρινάκη

Το 2024, οι Έλληνες πλοιοκτήτες υιοθέτησαν μια προσεκτική, αλλά στρατηγική επενδυτική στρατηγική, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες αγορές ενώ ενίσχυαν τα πλούσια σε μετρητά χαρτοφυλάκια τους μέσω προσοδοφόρων πωλήσεων πλοίων από τον υφιστάμενο στόλο τους. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers οι Έλληνες πλοιοκτήτες έκαναν παραγγελίες για 230 πλοία το 2024, πτώση 28% σε σχέση με τις 320 παραγγελίες το 2023. Σημειώνεται πάντως ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν από τους κυρίαρχους εφοπλιστές σε επενδύσεις για νέα πλοία το 2024. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εστίασαν στη διατήρηση της κυριαρχίας τους στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, υπογράφοντας σημαντικές συμβάσεις νεότευκτων. Αξιοποίησαν επίσης τον αναζωογονημένο τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, διοχετεύοντας σημαντικές επενδύσεις και σε αυτόν τον τομέα. Επιπρόσθετα, τα δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου, ιδιαίτερα τα πλοία μεταφοράς υγραερίου, αναδείχθηκαν ως σημαντική επενδυτική επιλογή, με τα πολύ μεγάλα πλοία αμμωνίας (VLAC) να ξεχωρίζουν ως αποκορύφωμα. Αντίθετα, ο τομέας ξηρού χύδην φορτίου παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση στις ελληνικές επενδύσεις μετά από ένα έντονο ράλι νεότευκτων το 2023. Η προσεκτική προσέγγιση του κλάδου προς τα εναλλακτικά καύσιμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μείωσε σημαντικά τον παγκόσμιο ενθουσιασμό για νέες παραγγελίες μεταφοράς χύδην φορτίου.

Πάνω από 500 εκατομμύρια επενδύσεις για Prodea

Με νέα ακίνητα θα «γεμίσει» το χαρτοφυλάκιό της έως και το 2027 η Prodea, με τις συνολικές επενδύσεις μέχρι τότε να υπολογίζονται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία έχει αντλήσει σημαντική ρευστότητα από τις πωλήσεις που έκανε στην Aktor, την Alpha Bank και την Trastor, καθώς εκτός από ρευστό στα ταμεία της έχει και την δυνατότητα πλέον να τοποθετηθεί σε νέα πιο προσοδοφόρα ακίνητα. Στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της είναι τα «πράσινα» ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση κυρίως από τους ξένους επενδυτές και μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.