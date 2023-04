Ένας διαδικτυακός τσακωμός ξέσπασε ανάμεσα στον Γιάννη Καλλιάνο και τον Πέτρο Τατσόπουλο, ύστερα από τα σχόλια του δεύτερου για την επανάληψη της σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» από το Mega αυτές τις μέρες. Τα καθιερωμένα σχόλια του κ. Τατσόπουλου έφεραν την αντίδραση του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στον κ. Τατσόπουλο ως «χυδαίο πολέμιο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης».

Υπενθυμίζεται πως ο Πέτρος Τατσόπουλος είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων πέρυσι, όταν η σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» είχε προβληθεί πρώτη φορά. Τότε, ο κ. Τατσόπουλος είχε σχολιάσει πως η σειρά «αποβλακώνει» τους θεατές.

Φέτος, ο κ. Τατσόπουλος αναφέρεται στη σειρά ως «θρησκευτικό παραμύθι της Μεγάλης Εβδομάδας και πως έχει τεράστια τηλεθέαση από τα αμνοερίφια». Επιπλέον, σε δημοσίευσή του δηλώνει πως η σειρά είναι ένα «κατάπτυστο πλασάρισμα της Παϊσιάδας ως ‘’ιστορική-βιογραφική’’ σειρά».

Η απάντηση του Γιάννη Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος δεν άφησε να πέσει κάτω τίποτα και έσπευσε να σχολιάσει τα όσα έγραψε ο Πέτρος Τατσόπουλος. Με μια δημοσίσευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο κ. Καλλιάνος, απευθυνόμενος στον κ. Τατσόπουλο, έγραψε πως «είναι χυδαίο αυτό που κάνετε αλλά φαίνεται να μην έχετε και τη λιγοστή αντίληψη για να κατανοήσετε πόσο άσχημο είναι να καθυβρίζετε με κάθε ευκαιρία το 90% των Ελλήνων».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Κύριε Τατσόπουλε, για άλλη μια φορά γίνεστε χυδαίος πολέμιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και ειρωνεύεστε το MEGA που θα προβάλει τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε επανάληψη, τη σειρά «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Μάλιστα αποκαλείτε «αμνοερίφια», δηλαδή πρόβατα, τους τηλεθεατές οι οποίοι θα αγκαλιάσουν εκ νέου αυτή την πρωτοβουλία του καναλιού.

Επίσης, καλείτε τους Πανεπιστημιακούς να αντιδράσουν για τη συγκεκριμένη σειρά λες και όποιος έχει πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά απαγορεύεται να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. Έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, που σας γράφει αυτό το κείμενο, και που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην επιστήμη αλλά που αντλεί μεγάλη δύναμη από την πίστη του. Αδυνατείτε να το κατανοήσετε αυτό, έτσι δεν είναι;

Δηλώνω λοιπόν την πλήρη αντίθεση μου στον χαρακτηρισμό «αμνοερίφια» των ατόμων που πιστεύουν στον Χριστό και των ατόμων που θα παρακολουθήσουν τη σειρά. Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε αλλά φαίνεται να μην έχετε και τη λιγοστή αντίληψη για να κατανοήσετε πόσο άσχημο είναι να καθυβρίζετε με κάθε ευκαιρία το 90% των Ελλήνων.

Αδυνατείτε, επίσης, να πιστέψετε ότι το συχνό “στασίδι” που είχατε (και έχετε) στα κανάλια είναι ανίκανο για να σας δώσει τη δημοσιότητα που θέλετε και τη συμπάθεια που επιθυμείτε να εμπνέετε. Και έτσι καταφεύγετε συχνά σε ακραίες δηλώσεις που θα συζητηθούν με απώτερο αποτέλεσμα να ικανοποιήσετε την εγωιστική φιλοδοξία σας, να μιλάνε δηλαδή για εσάς όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αλαζονικό και ναρκισσιστικό αυτό.

Κύριε Τατσόπουλε, για άλλη μια φορά γίνεστε χυδαίος πολέμιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και ειρωνεύεστε το MEGA… Posted by Γιάννης ΚαλλιάνοςΑ on Sunday, April 9, 2023

Κύριε Τατσόπουλε, ο κόσμος δεν ακολουθεί και δεν πιστεύει όποιον τον υβρίζει. Ο κόσμος εμπιστεύεται όποιον σέβεται την άποψη του, όποια και αν είναι αυτή. Η ιδιότητα του μάγκα δεν περνάει στους πολίτες στην εποχή μας, δεν το έχετε καταλάβει ακόμη; Μάλλον, εσείς θεωρείτε «αμνοερίφια» αυτούς στους οποίους απευθύνεστε.

Με σεβασμό.

Πέτρος Τατσόπουλος: Ο συγκεκριμένος κύριος θέλησε να υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους του πόσο πιστός ορθόδοξος χριστιανός είναι

Φυσικά, ο Πέτρος Τατσόπουλος έσπευσε να απαντήσει στην κριτική που του ασκήθηκε από τον Γιάννη Καλλιάνο, κάνοντας μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου ανέφερε πως «είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοεξευτελίζεται δημοσίως και ποιος είμαι εγώ που θα τον αποτρέψω, πόσω μάλλον όταν διακυβεύονται για τον ίδιον τα ιερά και τα όσια (η επανεκλογή του, εν προκειμένω)».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τατσόπουλος έγραψε:

Είπα να μην ασχοληθώ ξανά με θρησκοκάπηλους επαίτες ψήφων, καθώς -όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές- θεωρώ ότι στέκονται στο πιο χαμηλό σκαλοπάτι της πολιτικής πανίδας, αλλά, βλέπετε, δε με αφήνουν να… αγιάσω. Εκλογές έρχονται και ο συγκεκριμένος κύριος θέλησε να υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους του πόσο πιστός ορθόδοξος χριστιανός είναι, μπας και το έχουν λησμονήσει μέχρις ότου προσέλθουν στην κάλπη. Τελευταία φορά που του δόθηκε η ευκαιρία να τους το υπενθυμίσει ήταν με ένα εικόνισμα που “δάκρυζε” σε εκκλησία του Βύρωνα, ένα παγκοσμίως γνωστό τέχνασμα για νήπια ή/και άτομα νηπιακής νοημοσύνης που, σε κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το υπερασπιζόταν μονάχα σε ένα αυστηρώς μεταμεσονύχτιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, παρέα με trash μάγους και ταχυδακτυλουργούς.

Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα του καθενός να αυτοεξευτελίζεται δημοσίως και ποιος είμαι εγώ που θα τον αποτρέψω, πόσω μάλλον όταν διακυβεύονται για τον ίδιον τα ιερά και τα όσια (η επανεκλογή του, εν προκειμένω). Το μόνο που είπα και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω είναι πως αποτελεί ντροπή για την Ελλάδα του 21ου αιώνα μια τηλεοπτική σειρά παιδαριώδους θρησκευτικής κατήχησης με “θαύματα” και λοιπά ζογκλερικά κόλπα, όπως ο “Παϊσιος”, να πλασάρεται από ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι ως “ιστορική-βιογραφική σειρά” και η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας να τηρεί αιδήμονα σιγή, μην και σκανδαλιστούν τα αγαθά αμνοερίφια της πατρίδας μας… Καλές ψήφους στον Καλλιάνο, καλά κέρδη στο Mega και μην δίνετε σημασία σε έναν σκεπτικιστή γκρινιάρη. Πάμε στα σίγουρα -πειράματα θα κάνουμε τώρα; All the best.