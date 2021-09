Κατακεραύνωσε Big Brother και Bachelor η τηλεκριτικός Ντέπυ Γκολεμά, που μίλησε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και τα νούμερα τηλεθέασης στο Mega. Η κυρία Γκολεμά χαρακτήρισε αισχρά και τα δύο ριάλιτι. «H παρουσίαση του Big Brother σαν φιλοσοφία και σαν κόνσεπτ μοιάζει με τη δεκαετία του ’60, αν και είναι μια χαρά παιδιά ο Γκουντάρας και η Κακκαβά. Το Bachelor είναι η ντροπή της γυναίκας και της τηλεόρασης» είπε χαρακτηριστικά.

«Στον τομέα της μυθοπλασίας θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Θα έχει ο τηλεθεατής τα βράδια του μια ευχάριστη απασχόληση είπε αρχικά η Ντέπυ Γκολεμά και σημείωσε ότι «ιι τηλεθεάσεις αυτή την εποχή δεν έχουν καμία σημασία, τον Οκτώβριο θα δούμε που θα κάτσει η μπάλα».

Για την πρωινή ζώνη του Mega, η κυρία Γκολεμά είπε ότι έχει χτίσει ένα «μπετόν αρμέ». «Η Ελεονώρα τα πάει πολύ καλά, το ίδιο και η Δανάη σε σχέση με πέρυσι» ανέφερε.

Όσον αφορά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου η Γκολεμά χαρακτήρισε έξυπνο τον τίτλο Super Kατερίνα και αναγνώρισε ότι η εκπομπή διεκδίκησε και πήρε τον χώρο της.

«Εγώ φέτος τον Γιώργο και τη Φαίη δεν θα τους δω. Με ενδιαφέρουν περισσότερο τα καινούργια πράγματα» σχολίασε για το Πρωινό του ΑΝΤ1, ενώ για την Μαγγίρα εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι πολύ καλή η εξέλιξη γιατί το OPEN γενικά δεν έχει τύχη.

Σχετικά με την επιλογή της Ιωάννα Μαλέσκου η τηλεκριτικός ανέφερε ότι δεν την είδε από επιλογή. «Ο ΣΚΑΪ είναι ένα κανάλι που αυτή την εποχή δεν μου κάνει κάτι να το δω».

«Η Ζήνα είναι πάντα σταθερή αξία. Στην Τατιάνα δεν θα κάνει καλό η αλλαγή της ώρας αλλά θα το παλέψει. Είναι μαχητής. Η Ελένη είναι η Ελένη. Δεν θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω. Τον Νίκο τον αγαπώ εξαιρετικά για το χιούμορ του και για το μυαλό του. Φέτος θα είναι το Καλό Μεσημεράκι ένα από τα καλά που θα έχει ο ΣΚΑΙ. Να κάνει το σταυρό του ο ΣΚΑΙ που έχει τον Νίκο» είπε σχετικά με τις μεσημεριανές εκπομπής.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι με «στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έπεσα έξω, ίσως επειδή δεν έχουμε και πολλή συμπάθεια ανάμεσά μας. Είχα την εντύπωση ότι το ξαναζεσταμένο δεν θα ανταμώσει με τους τηλεθεατές αλλά φάνηκε ότι κάτι τσίμπησε και αυτή».

Για τα τηλεπαιχνίδια είπε ότι της αρέσει το Deal και θα βλέπει και το «Ποιος θα γίνει εκατομμυριούχος» που συζητιέται στο Mega και που όπως είπε η κυρία Γκολεμά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα ήθελε να το παρουσιάσει.

«Η Σίσσυ είναι μια χαρά. Η Ναταλία Γερμανού είναι χρόνια, είναι καθιερωμένη, έχει χιούμορ, είναι έξυπνη, όμορφη μια χαρά. Χάρηκα που είδα ότι επανέρχεται το Just the two of us» κατέληξε η Ντέπυ Γκολεμά.