Η τηλεοπτική σεζόν έφτασε στο τέλος της και ήδη οι σταθμοί προετοιμάζουν το πρόγραμμα που θα ρίξουν στη… μάχη της τηλεθέασης την ερχόμενη σεζόν.

Μετά το οριστικό τέλος της πρωινής εκπομπής του Star Channel, στη «Φωλιά των Κου Κου», οι φήμες πως και η Άση Μπήλιου αποχωρεί από το κανάλι «φούντωσαν» για τα καλά.

Η αστρολόγος, θέλησε με μια ανάρτησή της να βάλει τέλος στις φήμες που την ήθελαν να παίρνει… μεταγραφή για άλλη επαγγελματική στέγη ενώ ανακοίνωσε και το επόμενο βήμα της το οποίο αφορά σε κανάλι στο YouTube το οποίο έφτιαξε.

Στην ανάρτησή της, η Άση Μπήλιου, έγραψε: ««It’s a new dawn, It’ a new day, It’s a new life, And I’m feeling good

Καλή εβδομάδα φίλοι μου! Από τις μέρες ραδιοφώνου ακόμη με κάποιο τρόπο μου έχει μείνει το “κουσούρι” να συνδέω ό,τι ζω στην καθημερινότητα μου με τραγούδια. Με το τραγούδι αυτό της Nina Simone που μιλάει για μια νέα μέρα, μια νέα αρχή να σας μιλήσω για τη νέα μου αρχή στο youtube αφού από το Σάββατο πλέον τα λέμε με βίντεο κι από κει ώστε αντίθετα με άλλα καλοκαίρια να μη χάσουμε την επαφή μας.

Και για να δώσω κι ένα τέλος στην παραφιλολογία και τα έγκυρα ρεπορτάζ #not για τις τηλεοπτικές μεταγραφές να σας πω ότι εγώ παραμένω Star και για την επόμενη σεζόν που το Stars System πλέον θα κλείσει τα 15 χρόνια προβολής του.

Ευχαριστώ για τη στήριξη σας και την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι με λίγη περισσότερη χαρά κι ανεμελιά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η γνωστή αστρολόγος».