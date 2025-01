Το 2025 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη τηλεοπτικές εκπλήξεις και πολυαναμενόμενες επιστροφές.

Από τη μαγεία της φαντασίας και τη δράση μέχρι τη συγκλονιστική εξέλιξη δραματικών τηλεοπτικών σειρών, οι αγαπημένες μας σειρές συνεχίζουν να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο, ενώ νέες παραγωγές υπόσχονται να μας συναρπάσουν.

The Studio

Η τελευταία συνεργασία του Σεθ Ρόγκεν με την Apple είναι μια υπόθεση με απίστευτο γέλιο. Ο Ρόγκεν είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης, εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς που ακολουθεί τον χαρακτήρα του Matt Remick, τον νεοδιορισμένο επικεφαλής του φανταστικού Continental Studios. Οι Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz και Chase Sui Wonders αναμένεται να εμφανιστούν στη σειρά, την οποία συνδημιούργησαν ο Ρόγκεν, ο δημιουργικός του συνεργάτης Evan Goldberg, ο Peter Huyck, ο Alex Gregory και η Frida Perez.

Ο τελευταίος από εμάς

Η βραβευμένη με Emmy μετα-αποκαλυπτική δραματική σειρά επιστρέφει στο HBO. Οι επιζώντες της πανδημίας Joel (Pedro Pascal) και Ellie (Bella Ramsey) έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις σε μια πολυαναμενόμενη σεζόν που βασίζεται στο παιχνίδι The Last of Us Part II, με τη δράση να τοποθετείται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης σεζόν και να φέρνει τους δύο πρωταγωνιστές σε σύγκρουση μεταξύ τους. Οι Catherine O’Hara, Jeffrey Wright και Kaitlyn Dever είναι μεταξύ των προσθηκών στο καστ.

Squid Game

Η δεύτερη σεζόν του Squid Game κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο με ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix, αλλά ο δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Hwang Dong-hyuk υποσχέθηκε μια τρίτη και τελευταία σεζόν για να ολοκληρώσει την ιστορία που έρχεται το 2025 -και την εμμονική προσπάθεια του Gi-hun (Lee Jung-jae) να εξουδετερώσει τους υπεύθυνους για το δολοφονικό παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένου του Front Man (Lee Byung-hun).

Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι

Η δεύτερη σεζόν της σειράς φαντασίας –η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της Disney+ που δεν ανήκει στη Marvel ή στον Πόλεμο των Άστρων- βασίζεται στη Θάλασσα των Τεράτων, το δεύτερο βιβλίο της πεντάδας του συγγραφέα Rick Riordan για τον ομώνυμο ημίθεο (Walker Scobell). Η σεζόν θα βρει τον Πέρσι σε μια αποστολή να ανακτήσει το Χρυσόμαλλο Δέρας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την κατασκήνωση Half-Blood, με πλήθος εμποδίων στο δρόμο του.