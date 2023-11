Το «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here» είναι ένα κουτί γεμάτο εκπλήξεις. Δεν ξέρεις από που θα εμφανιστεί ο επόμενος καβγάς κι αυτή τη φορά ήταν η Αγγελική Ηλιάδη που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης καθώς ξέσπασε στον Πάνο Καλλίδη, αποδεικνύοντας πως έχει και το… γαλλικό κι όχι μόνο για το μανικιούρ.

Στο επεισόδιο του reality show του ΣΚΑΪ που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/11), η τραγουδίστρια πρωταγωνίστησε σε λογομαχία με τον Τάσο Ξιαρχό και τον Πάνο Καλίδη κι ακούστηκαν βαριά λόγια μέσα στη ζούγκλα και μάλιστα νυχτιάτικα.

«Και εσύ έξω είσαι; Πουλάκι μου, τι κάνεις εδώ πέρα; Γλείφεις; Εγώ γαμ…αι; Εσύ γαμ…σαι, Καλίδη! Γλείφεις; Ποιον γλείφεις; Τον Χειμωνέτο από πάνω μέχρι κάτω;», επαναλάμβανε με εκνευρισμό η Αγγελική Ηλιάδη τον έτερο τραγουδιστή. Το αν της απάντησε παραμένει μυστήριο μιας κι εκείνη την στιγμή δεν φορούσε μικρόφωνο.

«Έτσι σου μιλάω, ναι και έτσι θα σου μιλάω από εδώ και πέρα γιατί θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Κάτσε εδώ και γλείψε τον Χειμωνέτο από πάνω μέχρι κάτω! Ντροπή σου! Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ντροπή, ντροπή!» έκανε η Αγγελική Ηλιάδη με τον Τάσο Ξιαρχό να μπαίνει κι εκείνος στην… αρένα και να την υποστηρίζει: «Μου έλεγες “δεν με νοιάζει ο Χειμωνέτος, σώστε εμένα” ε; Για να σώσουμε εσένα! Σώσε εμένα και όχι αυτόν»; Γι’ αυτό σε σώσαμε; Μπράβο αγόρι μου! Για βγες και δες τα cue και θα καταλάβεις. Γλείψε μπας και σου φύγει κάνα σάλιο».

«Δεν περίμενα την επίθεση της Αγγελικής όπως δεν περίμενα να μου μιλήσει με αυτό τον τρόπο ποτέ για να κάνει reality» είπε ο Πάνος Καλίδης στην κάμερα του παιχνιδιού και συνέχισε: «Υποτίθεται ότι είχαμε μια σχέση έξω». Η Ηλιάδη, πάντως, χαρακτήρισε την ένταση μεταξύ τους «καλλιτεχνική διαφωνία».

Η αποχώρηση

Όσο για την αποχώρηση, αυτή έγινε μετά από πληθώρα δοκιμασιών που τέσταραν τις σωματικές και νοητικές αντοχές των τριών διαγωνιζόμενων, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Ο Τάσο Ξιαρχό, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκαν στη… σέντρα. Με ρον hiar stylist να μην τα βγάζει πέρα και να αποχαιρετά το show, λέγοντας «αντίο, αντίο το χάνω κι αυτό το πλοίο».

«Είμαστε πραγματικά μια γροθιά εγώ, ο Τάσος και η Emilia οπότε χαίρομαι που είμαστε ακόμα όλοι στο παιχνίδι. Ο Τρύφωνας στεναχωρήθηκε και απογοητεύθηκε, περίμενε να μπει κάποιος για να τον σώσει» τόνισε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.