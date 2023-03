Το όνειρο πολλών σταρ του Χόλιγουντ και όχι μόνο είναι ένα χρυσό αγαλματίδιο στα Όσκαρ στο ράφι τους. Δεν είναι όμως όλοι τυχεροί και ορισμένες φορές οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο την ήττα τους. Όταν φτάνει η ώρα της ανακοίνωσης στη διάρκεια της τελετής, η κάμερα ζουμάρει στα πρόσωπα των υποψήφιων για το βραβείο προκειμένου να καταγράψει τις αντιδράσεις τους.

Ηθοποιοί έχουν καταγραφεί ορισμένες φορές να αναστενάζουν, να μοιάζουν εκνευρισμένοι ή στεναχωρημένοι όταν ακούνε ότι χάνουν το αγαλματίδιο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, διάσημοι ηθοποιοί όπως η Άντζελα Μπάσετ, η Λορίν Μπακόλ, ο Τζακ Νίκολσον και άλλοι έχουν χάσει το βραβείο, με τις αντιδράσεις τους να αποτυπώνονται στην τηλεοπτική οθόνη και να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Angela Bassett

H Άντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever») έγινε viral πρόσφατα για την αντίδρασή της στα Όσκαρ 2023 και έμοιαζε σαν να ήταν έτοιμη να ξεσπάσει σε κλάματα.

Ήταν η Τζέιμι Λι Κέρτις εκείνη που κέρδιζε το βραβείο Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση στυφής εφοριακού στην κωμωδία «Everything Everywhere All at Once», η οποία σάρωσε τα βραβεία.

Talia Shire

Η σταρ του Godfather, Talia Shire, ήταν εμφανώς αναστατωμένη το 1977 όταν έχασε από τη Faye Dunaway το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η σταρ του Bonnie and Clyde κέρδισε για τον ρόλο της στο «Δίκτυο».

Sally Kirkland

Η ταινία Moonstruck χάρισε στη Σερ το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, όμως μία από τις συνυποψήφιές της, η Sally Kirkland, φάνηκε να εκνευρίζεται, γούρλωσε τα μάτια της και έσφιξε τα χείλη της όταν ανακοινώθηκε ότι δεν ήταν εκείνη η νικήτρια.

Robert Downey Jr.

Ο «Iron Man» σούπερ σταρ αρχικά δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του όταν ο Αλ Πατσίνο κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για το «Άρωμα Γυναίκας» το 1993. Ο Downey κέρδισε μία υποψηφιότητα για τον ρόλο του ως Τσάρλι Τσάπλιν στο «Chaplin».

Samuel L. Jackson

Το 1995, ο σταρ του «Pulp Fiction» Samuel L. Jackson κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία του Ταραντίνο. Φάνηκε ωστόσο εκνευρισμένος όταν έχασε από τον Martin Landau, ο οποίος πήρε το βραβείο για το «Ed Wood».

Burt Reynolds

Για τον ηθοποιό του «Smokey and the Bandit» Burt Reynolds, η απογοήτευση ήταν εμφανής όταν έχασε από τον Robin Williams στην τελετή του 1998. Ο κωμικός κέρδισε τον Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για το «Good Will Hunting», ενώ ο Reynolds ήταν υποψήφιος για το «Boogie Nights».

Lauren Bacall

Η αντίδραση της Lauren Bacall δεν πέρασε απαρατήρητη όταν η Juliette Binoche κέρδισε το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου το 1997. Η γαλλίδα σταρ κέρδισε για τον «Άγγλο ασθενή», ενώ η Bacall ήταν υποψήφια με την ταινία «Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα».

Jack Nicholson και Nicolas Cage

Οι ηττημένοι Jack Nicholson και Nicolas Cage απογοητεύτηκαν το 2003 όταν ο Adrien Brody κέρδισε το Όσκαρ για το δράμα «Ο πιανίστας». Ο Nicholson έμεινε με το στόμα ανοιχτό, ενώ ο Cage φάνηκε να ξεστομίζει ένα «Τι;», καθώς ο Brody πήγαινε να παραλάβει το αγαλματίδιο.

Bill Murray

Ο Bill Murray φάνηκε να κατσουφιάζει το 2004 όταν έχασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού από τον Sean Penn. Ο τελευταίος θριάμβευσε εκείνη τη χρονιά για τη δουλειά του στην ταινία «Mystic River», ενώ ο Murray ήταν υποψήφιος για το «Lost in Translation».

Ellen Burstyn

Το 1974, η Ellen Burstyn… ξίνισε όταν η Glenda Jackson πήρε το πολυπόθητο βραβείο ως καλύτερη ηθοποιός για το «A Touch of Class». Η Burstyn ήταν υποψήφια για το «The Exorcist».