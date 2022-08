Η κακοκαιρία κράτησε στο σπίτι του τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο make up artist και πρώην παίκτης του Survivor προχώρησε σε ένα Q&A προκειμένου να λύσει όλες τις απορίες των φίλων του.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχθηκε ήταν και μια που αφορούσα ένα ενδεχόμενο επαγγελματικό του βήμα. Θα γινόταν ο επόμενος Bachelor, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ;

«Μου το έχουν πει πάρα πολλοί ότι θα μπορούσα να είμαι ο επόμενος Bachelor. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλεοπτικά να ήμουν ο επόμενος Bachelor. Και ναι, γιατί όχι; Θα ήθελα να είμαι ο επόμενος Bachelor. Why not;» απάντησε ο make up artist.

To Bachelor είναι ριάλιτι το οποίο έχει προκαλέσει κύμα συζητήσεων και αντιδράσεων καθώς σε αυτό ένας άνδρας ψάχνει τον έρωτα της ζωής του ανάμεσα σε διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες συγκατοικούν σε ένα σπίτι. Προκειμένου να τον κατακτήσουν, οι υποψήφιες… νύφες κάνουν τα πάντα και υποβάλλονται σε δοκιμασίες. Ο πρώτος Bachelor ήταν ο Παναγιώτης Βασιλάκος και ο δεύτερος, ο Αλέξης Παππάς.