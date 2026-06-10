Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο ο διάσημος πατέρας του, Μάρτιν Σιν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε σε δύο μέρη τον Σεπτέμβριο επικεντρώνεται στην καριέρα και τη ζωή του Αμερικανού ηθοποιού με αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις υπό τη σκηνοθεσία του Άντριου Ρέντσι.

Ο 85χρονος Μάρτιν Σιν, πατέρας του ηθοποιού δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ όπως επίσης και ο μεγαλύτερος αδερφός του Τσάρλι Σιν, Εμίλιο Εστεβέζ. Ο Τσάρλι Σιν περιέγραψε ωστόσο τη σειρά ντοκιμαντέρ ως «ερωτική επιστολή προς τον πατέρα του» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από την κυκλοφορία.

Ο Τσάρλι Σιν μίλησε ανοιχτά για την απόφαση του πατέρα του να μην συμμετάσχει στη σειρά ντοκιμαντέρ σε συνέντευξη που έδωσε στο The Hollywood Reporter.

Charlie Sheen on Sobriety, His Netflix Doc and Other Things He Swears We Wouldn’t Ask “at a Dinner Party in Front of My Parents” https://t.co/kTFEdvoKSF — The Hollywood Reporter (@THR) June 9, 2026

«Ο πατέρας μου είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση», ανέφερε ο Τσάρλι Σιν. «Είπε: “Δεν με χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι τον εαυτό μου του σήμερα. Έχεις τον πραγματικά ενδιαφέροντα, όμορφο εαυτό μου. Έτσι θέλω να είμαι στο ντοκιμαντέρ”», πρόσθεσε.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από ταινίες όπως Wall Street (1987) και Cadence (1990), στις οποίες οι Μάρτιν και Τσάρλι Σιν πρωταγωνίστησαν μαζί. Περιλαμβάνονται επίσης πλάνα από οικογενειακά βίντεο από την παιδική ηλικία του Τσάρλι Σιν και του Εμίλιο Εστεβέζ στο Μαλιμπού της δεκαετίας του 1970, όταν ο πατέρας τους άρχισε να γίνεται διάσημος για τους ρόλους του στις επιτυχημένες ταινίες, Badlands (1973) και Apocalypse Now (1979).

Ο σκηνοθέτης είχε διευκρινίσει προηγουμένως σε ανακοίνωση του Netflix ότι οι Μάρτιν και Εστεβέζ ήταν υπέρ της σειράς ντοκιμαντέρ, αλλά ότι ήθελαν να αφήσουν τα φώτα της δημοσιότητας στον Τσάρλι Σιν. Αντί να συμμετέχουν ο πατέρας και ο αδελφός του, ο Ρέντσι ανέθεσε στον Σον Πεν τον ρόλο του «παρουσιαστή» στη σειρά ντοκιμαντέρ. Μιλώντας για την αντίδραση του Πεν στο τελικό αποτέλεσμα, ο Ρέντσι δήλωσε στο THR: «Ο Σον Πεν μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: “Έφτιαξες κάτι που δεν έχω ξαναδεί. «Είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό όσο ο Τσάρλι Σιν”».